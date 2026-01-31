歹鬥陣的黃國昌卸任 吳思瑤曝「綠白對話」態度：為國家沒有過不去關卡

記者劉秀敏／台北報導

吳思瑤表示，只要是民生議案優先、台灣利益優先，跟任何政黨的合作都有其必要（圖／翻攝畫面）

立法院第11屆第4會期30日休會，民眾黨團因執行兩年條款，包括黨團總召黃國昌在內的6位立委也正式卸任，將依不分區立委名單順位遞補6人。民進黨立委、政策會執行長吳思瑤今（31）日受訪表示，在史上最難溝通又難相處的黃國昌離開立法院後，對於跟民眾黨重新對話樂觀以待；她也強調，只要是為了國家好，沒有什麼過不去的關卡，大家都是要善盡憲法忠誠義務的政黨，應該在民生優先、台灣優先的前提下合作。

廣告 廣告

針對民眾黨立委將「六上六下」，新會期是否有辦法跟民眾黨溝通一事，吳思瑤今日受訪表示，她其實是非常樂觀以待，也非常期待能夠跟新任的六位民眾黨立委同仁，彼此認識、彼此交流。大家也都覺得，史上最難溝通、又「歹鬥陣（台語，難相處）」的黃國昌總召離開立法院之後，對於跟民眾黨的重新鏈結、重新對話，都有無比的期待跟信心。

吳思瑤強調，民進黨認為，只要是為了國家好，沒有什麼過不去的關卡；只要是民生議案優先、台灣利益優先，跟任何政黨的合作都有其必要。所以，大家這兩天在談藍白要不要繼續合，或是要藍白分，「其實我要說的是，藍綠白都要合」，因為大家都是要善盡憲法忠誠義務的政黨，應該在民生優先、台灣優先的前提下一起合作。

更多三立新聞網報導

10年前貼文嗆消滅國民黨、追不當黨產！黃國昌：民進黨用假訊息欺騙人民

才拋「藍白分」還酸藍玻璃心 柯文哲今喊：黨主席是黃國昌合作態勢沒變

怒批國會鬧劇！許美華喊話卓榮泰「硬起來」：不副署、不公告、不執行

遇女子陳情「買不起台北房子」！黃國昌低頭秒閃 柯文哲反應曝光

