死不認錯還能反過來怪你！最會推卸的星座TOP4：獅子愛面子，「這星座」推卸責任第一名

有些人吵架不是為了解決問題，而是為了證明——錯永遠不在他身上。明明事情很清楚，卻能三句話之內，把責任丟回你身上，最後你還開始懷疑：「是不是我真的太敏感？」今天，就來看看哪四個星座，最擅長死不認錯，還能反過來讓你背鍋。

最會推卸的星座 TOP 4：雙子座

雙子不是不懂自己有問題，而是太會講道理。 source：tvN《我的室友是九尾狐》劇照

雙子不是不懂自己有問題，而是太會講道理。一旦被指責，他立刻開啟「情境分析模式」，從前因後果、你的語氣、當時的氣氛一路講下來，最後你會發現——事情好像變成「雙方都有責任」。雙子的推卸不是硬拗，而是讓你在不知不覺中，幫他分攤了錯誤。

最會推卸的星座 TOP 3：天秤座

天秤最怕衝突，但也最怕承擔後果。 source：tvN《機智住院醫生生活》劇照

天秤最怕衝突，但也最怕承擔後果。他不會正面否認錯誤，卻會一直強調：「我也是很為難」、「我只是想大家都好」。最後錯不見了，只剩下你的不體諒、你的不懂事。天秤的高招在於——他從頭到尾都很溫柔，卻讓你默默把責任吞下去。

最會推卸的星座 TOP 2：獅子座

不是不知道自己錯，而是「承認錯誤」會傷到他的自尊。 source：tvN《愛的迫降》劇照

不是不知道自己錯，而是「承認錯誤」會傷到他的自尊。所以他寧願提高音量、轉移焦點，也不願意低頭一句「是我不對」。你指責他的行為，他卻開始檢討你的態度；你談事情，他卻談情緒。最後你會發現，吵到最後，他在生氣，你卻在反省。

最會推卸的星座 TOP 1：水瓶座

水瓶的推卸，是冷靜到讓人無力反駁的那種。 source：tvN《未知的首爾》劇照

水瓶的推卸，是冷靜到讓人無力反駁的那種。他不吵、不鬧、不激動，只是淡淡地告訴你：「這件事本來就沒有對錯。」於是錯被抽空、責任被稀釋，你連要他道歉都顯得情緒化。水瓶最狠的地方在於——他讓你覺得想要一個道歉，本身就是不成熟。

其實，這些星座不是真的不懂錯在哪，只是太習慣先保護自己。只是感情不是辯論賽，也不是誰比較會講話誰就贏。一段能走下去的關係，從來不是零失誤，而是有人願意站出來說一句：「這次我來承擔。」如果你發現，每次低頭的都只有你，那問題，可能不只在那一場爭執裡。

