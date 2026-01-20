死不認錯？黃國昌帶走機密資料 張雅琳嗆「很難看」：還要甩鍋議事人員

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委張雅琳痛批黃國昌「一路拗，一路卸責，真的很難看」。（資料圖／翻攝自張雅琳臉書）

立法院外交及國防委員會昨針對1.25兆國防特別條例召開機密會議，民眾黨立委黃國昌不僅抱怨質詢時間只有5分鐘，甚至將機密資料帶出場。民進黨立委張雅琳今（20日）痛批，黃國昌不但不道歉，還要甩鍋給議事人員，連基本的「外委會時間本來就比較短」這件事都不知道，如果不是不認真，那就是刻意利用民眾不熟悉立法院開會的制度來帶風向、製造對立，「何況機不機密是黃國昌大立委說了算嗎？一路拗，一路卸責，真的很難看。」

張雅琳表示，黃國昌把機密資料帶出會場30秒，最大的問題其實不是「有沒有洩密」，而是犯後態度，「時間太短、資料根本不機密、沈伯洋在抹黑」講出來的都是藉口，反正千錯萬錯都是別人的錯，這種事情如果發生在孩子身上會怎麼教？一定是告訴他，錯了就承認，不要怪東怪西。

張雅琳說，但黃國昌不僅不道歉，還要甩鍋給議事人員，更荒謬的是，黃國昌已經是第二任立委，連基本的「外委會時間本來就比較短」這件事都不知道，還在抱怨「只給5分鐘質詢」。她批評，如果不是不認真，那就是刻意利用民眾不熟悉立法院開會的制度來帶風向、製造對立，試圖把自己的「不小心」輕輕帶過，「何況機不機密是黃國昌大立委說了算嗎？一路拗，一路卸責，真的很難看。」

