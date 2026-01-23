死了還收到私聊「幫處理工作」！陸工程師疑過勞猝死 底薪僅1萬

大陸一名年僅32歲的電腦軟體工程師，日前疑似過勞猝死，他的妻子怒轟，事發當天雖為週末，但丈夫依然在處理工作，她透露，丈夫底薪僅3千人民幣（約1.3萬台幣），且須承擔6、7個人工作量。

疑似過勞猝死的工程師高廣輝。（圖／翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，這名猝死的電腦工程師高廣輝，2025年11月29日在家中突發身體不適，送醫搶救後被宣告死亡。其妻子楊女表示，事發當天雖為週末，但高廣輝仍不停在處理工作。楊女透露，由於公司長期沒有為丈夫所在部門補充人手，導致他獨自承擔相當於6至7個人的工作量，「所有事情幾乎都壓在他一個人身上。」

在薪資方面，楊女說，高廣輝的收入結構為「低底薪、高績效」，底薪僅3千多人民幣。她表示，丈夫出事前1個月，實際月收入約1.9萬元人民幣（約8.6萬台幣），然而是建立在「長期超負荷工作」的基礎上。

報導披露，最慘的是，他住院當天，還要求妻子幫他帶著電腦，以便隨時處理工作，即使已在醫院搶救，他仍被拉入一個技術群組，不久後就有成員發消息稱「高工幫忙處理一下這個訂單」。在他被宣告死亡8小時後，私人微信還收到一條私聊消息，內容為「週一一早有急任務，今天驗貨不過，要把這個改一下」。

