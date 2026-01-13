「死了麼」：一款爆紅的中國獨居年輕人熱門應用程式

一份報告顯示，到2030年，中國可能有多達2億戶單人家庭。 [Getty Images]

一款聽起來相當慘的新應用程式，近日在中國迅速爆紅。

這款名為「死了麼」的應用程式概念非常簡單：使用者每兩天需要點擊一次一個大型按鈕，向系統確認自己仍然活著；若未按時「報到」，系統便會聯絡你事先指定的緊急聯絡人，告知對方你可能出了狀況。

這款應用程式於去年5月低調推出，最初並未引起太多關注，但最近幾週卻迅速走紅，許多獨居在中國城市的年輕人紛紛下載使用。

它一舉成為中國下載量最高的付費應用程式。

中國官媒《環球時報》引述研究機構數據指出，到2030年，中國的單人家庭數量可能高達2億戶。

而這正是這款應用程式的主要目標族群。該應用程式自我定位為「安全陪伴型應用」，並表示適用對象包括「獨自上班的上班族、離鄉求學的學生，或任何選擇獨居生活方式的人」。

一名中國社交媒體用戶表示：「在人生任何階段獨自生活的人都可能需要這樣的東西，內向者、抑鬱症患者、失業者，以及其他處於弱勢狀態的人也是如此。」

另一名用戶寫道：「人們害怕獨居者死去卻無人察覺、沒有人能求助。我有時也會想，如果我一個人死了，誰會來為我收屍？」

該應用程式要求用戶每天點擊一個大按鈕以確認還活著。 [Screenshot/Moonshot Technologies]

38歲的威爾森（音譯，Wilson Hou），居住地距離家人約100公里，正是出於這樣的擔憂而下載了這款App。

他在北京工作。他每週會回家與妻子和孩子團聚兩次，但目前因工作項目需要暫時離家，大多數時間都睡在工作地點。

他說：「我擔心如果我出了什麼事，可能會一個人死在租住的地方，卻沒有人知道。這就是我下載這個應用程式的原因，我把媽媽設為緊急聯絡人。」

他還補充說，因為擔心應用程式的名稱帶有負面含義可能會被禁，自己在應用程式推出不久後便迅速下載。

也有人很快批評這款應用程式的名字不夠吉利，認為註冊使用可能會招來厄運。

另一些人則呼籲將名稱改得更正面一些，例如「你還好嗎？」或「最近怎麼樣？」。

儘管這款應用程式的成功，某種程度上正是得益於其引人注目的名稱，但開發公司「月景科技」（Moonscape Technologies）表示，已注意到外界對名稱的批評，並正評估是否改名。

該應用程式會將此類警報發送給指定的緊急聯絡人。 [Screenshot/Moonshot Technologies]

該應用程式在國際市場上以「Demumu」之名上架，在美國、新加坡與香港的付費工具類應用程式中排名頭兩名，在澳洲與西班牙亦排名頭四名——這可能與居住海外的華人用戶下載有關。

目前的名稱其實是一種文字遊戲，影射一款成功的外賣平台「餓了麼」；在中文中，「死了麼」與「餓了麼」的發音相近。

這款應用程式最初為免費下載，如今已轉為付費模式，但價格仍相當低廉，僅為8元人民幣。

外界對「死了麼」創辦團隊所知不多，他們表示自己是三名1995年後出生的年輕人，帶領一個小團隊在河南鄭州開發了這款應用。

如今，這款應用的價值已大幅提升。其中一名創辦人郭先生向中國媒體表示，他們計劃出售公司10%的股份，以籌集100萬元人民幣。這與他們聲稱僅花費1,000元人民幣（約140美元）開發應用的成本相比，形成強烈對比。

他們也正嘗試擴大目標用戶群，並表示正在探索推出一款專為長者設計的新產品——在一個60歲以上人口已超過五分之一的國家，這樣的市場潛力不容忽視。

他們於週末發文，以顯示公司對此方向的重視：「我們希望呼籲更多人關注居家生活的長者，給予他們更多關懷與理解。他們有夢想，努力生活，值得被看見、被尊重、被保護。」

截至目前，該公司尚未回應BBC的查詢。