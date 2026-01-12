「死了麼」直白APP引熱議 團隊稱認真研究改名建議

（中央社記者呂佳蓉北京12日電）中國一款直白命名的「死了麼」APP爆紅，揭開社會對孤獨死的討論。不過由於名稱直白，有不少中國網友建議改名，「死了麼」團隊對此回應，會認真研究和考慮相關建議。

「死了麼」團隊11日在微博帳號表示，他們是由3名「95後」（指1995年後出生）共同創立並獨立經營的團隊，未有想到會獲得廣泛關注，接下來會將精力投入到產品打磨中，比如豐富短訊提醒功能、考慮增加留言功能，並探索推出更適老化的新產品。

廣告 廣告

同時，團隊也表示，感謝各方對新名稱的積極建議，「我們都會認真研究和考慮」。

「死了麼」團隊又說，為了讓項目能夠健康、持續地發展，並覆蓋日益增長的短訊、服務器等成本，團隊基於成本推出人民幣8元（約新台幣32元）的付費方案。同時歡迎更多資本方關注，團隊將選擇最能助力項目成長的機構或個人進行合作。

團隊在貼文最後呼籲更多人關注獨居群體，給予他們更多關懷與理解。

「死」字在華人社會被認為不吉利，有中國網友認為這樣的APP名稱不便分享給親友，建議改名為「活著麼」等更具溫情的表述。

不過仍有許多中國網友認為不應改名，認為直白名稱才能直接喚醒社會對孤獨死的討論，具有另類人文關懷。（編輯：廖文綺）1150112