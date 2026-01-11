「死了麼」APP下載衝榜首 三個95後針對獨居老人開發 兩天沒回報發出警告訊息

中國一款名為「死了麼」的應用程式因直白名稱爆紅，衝上中國的蘋果App Store付費排行榜首，還躍為社群熱搜冠軍引熱議。（圖片來源／Ariraing news頻道）

中國《新浪財經》報導，一款名為「死了麼」的應用程式因直白名稱爆紅，衝上中國的蘋果App Store付費排行榜首，還躍為社群熱搜冠軍引熱議，這是一款專為獨居老人報平安設計的APP，如果超過2天沒回報，系統會通知緊急聯絡人。

軟體不需註冊登錄，首次使用只需填寫本人姓名與緊急連絡人郵箱即可。每天打開應用輕輕一點完成簽到，後臺自動監測狀態。系統有一個異常未簽到自動通知的功能，如果用戶連續2天沒有在應用內簽到，系統將於次日自動發送郵件告訴對方。

廣告 廣告

app取名太直接，下載排行榜衝第一名

開發這款APP是來自三位「95」後的工程師，大家平時都有自己的工作，通過遠端方式進行協作，《廣州日報》有採訪到3位開發者之一的呂先生。

工商資訊顯示，「死了麼」App團隊，是一家叫月境（鄭州）技術服務有限公司的微型公司，成立於去年3月份，註冊資本10萬元人民幣。

這個團隊還在蘋果應用商店上架過另外一款叫CareeAI的App，主打的是24小時線上的專屬家庭安全助理。比如當家中小孩在騎車時出現超速行為、老人不慎摔倒，甚至出現失聯等各類危險狀況，都能第一時間收到精準的系統通知。

為獨居老人設計，2天沒回報緊急聯絡人會被提醒

這次爆紅的「死了麼」APP正如其名，功能非常簡單。根據App Store下載頁的功能介紹，這是一款為獨居人群打造的輕量化安全工具。最早是免費下載，後來漲到1塊錢人民幣，最近則大漲到8塊人民幣。

於是有網友打趣：8塊錢，我還是死家裡吧……不過立馬有人跟帖：8塊！我還是不死了吧！

為什麼要開發這樣一款App？呂先生表示，早在兩三年前他們就在社交平臺上留意到相關需求，「近幾年大家都會討論，什麼APP是每個人都需要的？並且一定會下載的？就有網友提到「死了麼」App，這個創意出來之後引起很大的討論，於是我們看到了其中的需求，並且這件事本身也很有意義，於是我們就嘗試去註冊這個名字，發現可以註冊，後續又用了一個月時間完成了開發。」

沒有被要求改名，原本免費現在要8元人民幣

呂先生表示，儘管現在App的下載量不太方便透露，但「確實增長速度非常快」，期間也有部分人出現過沒有連續簽到的情況，不過目前還沒有收到過粉絲回饋，是否有真的幫助到用戶。

雖然有網友覺得取這個名字觸霉頭、不吉利，但呂先生表示，目前還沒收到有關部門提出的改名要求，他表示，在中國，「死」這個字很少被提及，「但是死是每個人都必須去面對的事情，當人知道了自己死亡的節點，或許才可以更好地面對當下。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

健檢都正常 為何還是脹氣又疲倦？醫揭「腸道重啟」找回身體平衡

嘗一口節慶滋味 尋味老台北風味糕點

都會漫步 體驗街區多元精彩

