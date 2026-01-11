「死了麼」APP中國爆紅！網嫌不吉利 胡錫進提改名建議

「死了麼」APP是中國Apple Store付費榜第一名。截圖Apple Store



中國近日一款爆紅APP「死了麼」旨在確保獨居人士平安無事，立意良好已快速登上付費APP排行第一名，但也有不少人認為取名很不吉利，建議反向思考改「活著麼」，就連環球時報前總編輯胡錫進也評論了。

綜合《廣州日報》、《快科技報》等外媒報導，APP「死了麼」這款為獨居人群打造輕量化安全工具，只要用戶花人民幣8元就能下載，使用裡面的簽到功能，若用戶連續多日沒簽到，系統就會發郵件通知緊急連絡人。

「死了麼」如此標新立異的想法瞬間在中國Apple Store爆紅，並迅速摘下付費榜單上的第一名，看似不吉利的名字也獲得討論。

胡錫進10日在微博發文評論此事，他認為「死了麼」確實能幫助很多孤獨老人，但改名為「活著麼」，會讓使用者心理上有些安慰，就像有人關切他的安危，「我相信更名後，這個應用會變得更火。否則的話，同功能但叫活著麼的APP很可能被別人搞出來」。

事實上，「死了麼」的開發團隊呂先生解釋，2、3年前在社群平台上關注到獨居、健康、死亡等相關話題，認為高齡世代會有相關需求，因此才推出這款操作方便的簽到APP，他認為，「死」這個字很少被社會提及，「但死是每個人都必須去面對的事情，我們希望當人知道了自己死亡的結點，或許可以更好地面對當下。」

呂先生說明，目前還沒收到相關部門的意見想法，也沒有收到提出改名的要求。

