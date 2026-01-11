「死了麼」App引熱議 中國獨居者眾多造就孤獨經濟

（中央社台北11日電）中國一款名為「死了麼」的App近來引發熱議，使中國獨居者眾多的現狀受到關注。中國社會科學院2023年調查顯示，受訪獨居戶中，38%每週社交不到1次，這種「群體性孤獨」催生了規模達人民幣5.8兆元（約新台幣26.3兆元）的「孤獨經濟」市場，讓「死了麼」這類App得以崛起。

由月境（鄭州）技術服務有限公司開發的「死了麼」，標榜是為獨居族群打造的輕量化安全工具，目前僅在中國版蘋果App Store上架，安卓系統尚未推出。剛上市時供免費下載，如今要人民幣8元才能下載。

廣告 廣告

綜合中國媒體報導，「死了麼」的使用者不需註冊登錄，只需預設緊急聯絡人電子信箱，每天完成簽到即可；若用戶連續多天未簽到，系統將在顯示異常的隔天自動向緊急聯絡人發送郵件提醒。其部分功能還可綁定智慧手環即時監測身體數據，一旦異常，會觸發緊急預警。

大公報報導，中國2020年進行的第7次人口普查顯示，中國單身人口達2.46億人，獨居戶比重攀升到所有家戶數的25%。中國社會的「群體性孤獨」及規模龐大的「孤獨經濟」市場，使得以「安全守護」為核心的各式產品悄然崛起。

報導指出，在中國，與「死了麼」類似的App其實已經存在。像是中國公安部推出的「公安110」App，就有供獨居者「一鍵救助」的報警功能；部分健康類App則綁定智慧型手環，與生理數據聯動，提供被動預警功能。

報導說，這些產品不僅滿足中國獨居人群的安全需求，一定程度上也緩解了他們的孤獨和焦慮。

中國相關業界人士表示，隨着中國社會高齡化加速與青年獨居常態化，圍繞「孤獨安全」的需求將持續釋放。一名數位健康領域投資人認為，這一領域不是短期情緒消費，而是結構性必需品，市場潛力巨大，但關鍵在於能否整合軟硬體、本地生活服務、緊急援助網路，構建從風險預防、即時警示，到緊急救援乃至後續服務的完整系統。

另據界面新聞報導，「死了麼」App開發團隊今天針對其名稱受到熱議及質疑表示，感謝大家對App新名稱的積極建議，開發團隊會認真研究和考慮。（編輯：邱國強/陳妍君）1150111