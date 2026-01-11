「死了麼」 APP爆紅！兩天未簽到通知緊急聯絡人

中國近期推出一款死了麼APP迅速爆紅，短短幾天衝上蘋果商店付費軟體排行榜第一名。（示意圖／Pexels）





中國不只有「餓了嗎」app，現在更推出一款「死了麼」app迅速爆紅，短短幾天衝上蘋果商店付費軟體排行榜第一名。主要是針對獨居人口設計，只要兩天不簽到，系統就會自動通知緊急聯絡人，但也有人質疑，app名字太直白有點刺耳，應該改成「活著嗎」比較有溫暖。

中國app用戶教學：「OK，已經買好了，現在我們來下載一下。」

近來許多民眾都在網上分享使用這款熱門app「死了麼」，上架幾天已經衝上中國蘋果app商店付費軟體排行榜第一名。

中國網友：「你就下載這個app，就8塊錢（人民幣），就相當於找到了人生的另一半。」

中國網路新聞主播：「8塊錢竟能買個生死提醒，獨居人專屬，app『死了麼』突然爆火。」

這款app名字非常直白，就叫「死了麼」，是專屬獨居人口開發的app，付費8元人民幣就可下載。只要用戶2天未簽到，系統設定隔天自動郵件通知緊急聯絡人，還可以綁定智慧型手環，如果偵測到沒有心跳脈搏，甚至啟動收屍功能，還能指定靈車司機、下葬音樂。

死了麼app研發團隊郭先生：「大概耗時不到一個月吧，最近2、3天下載量開始爆發性的增長，可能漲了有幾十倍。」

死了麼app研發團隊 呂先生：「死亡本身就是人一定會面對的事情，而且如果人更知道自己死亡的那個節點，他其實可能能更好地過好當下。」

幕後研發團隊是3名30歲的年輕人，靠遠端操作就製作完成。中國網路新聞主播：「不少人吐槽『死了麼』這個名字太過直白刺耳，建議改名『活著麼』。事實上軟件走紅的核心原因，還是精準戳中當下年輕人，尤其是大城市獨居青年們的痛點。」

「死了麼」意外成為現在許多年輕人的討論話題，平常雖然習慣一個人，但至少到生命盡頭還是希望被人及時發現。畢竟去年底統計，中國單身人口逼近3億人，經濟規模近8億人民幣，越來越多一人火鍋、一人旅行、一人電影等，獨居不在只是鄉下長者，更多的是城市裡的打工族，龐大的孤獨經濟，反映的是3億人口的單身需求。

