「死了麼」APP爆紅 獨居族每日簽到證明「還活著」

（德國之聲中文網）今年1月初，一款旨在解決獨居人群安全焦慮、名為“死了麼”的付費手機APP突然爆火，目前已經在全球多個國家的下載排行榜上名列前茅。

這款應用程序的操作十分簡單：用戶每日手動簽到表明自己還活著，若連續2天未簽到，系統就會通知預先設定的緊急聯系人。

“死了麼”APP最初於去年5月發布，一開始提供免費下載，後來因用戶激增及服務器成本就調整為1元人民幣購買下載，最終漲至8元買斷制，團隊稱漲價是為覆蓋短信通知等服務的可持續運營成本。

中國《南方日報》報道稱，中國獨居人口已達1.23億，其中20-50歲佔比近90%。

一位38歲的侯姓中國男子在接受BBC采訪時說，他在北京工作，距離家人居住的城市約100公裡，這正是他下載該應用程序的原因。“我擔心如果發生什麼事，我可能會獨自在租住的地方死去，沒人會知道。這就是為什麼我下載了該應用，並將母親設置為緊急聯系人。”他說。

這款爆火的應用程序並非沒有爭議。很多人對APP的名稱——“死了麼”感到不滿，認為這一命名充滿晦氣，不吉利。甚至連《環球時報》前總編胡錫進都建議將這款APP更名為“活著麼”以傳遞溫度。

1月13日，APP研發團隊表示，經多方審慎決策，「死了麼」APP將於即將發布的新版本中，正式啟用全球化品牌名稱 Demumu。「De」取自英文單字「Death」，用以緊扣「死亡」這一核心概念，在傳播上承接了此前「死了麼」的話題熱度。而後半部的「mumu」則旨在營造一種親切、可愛的「Q萌」感。

（綜合報道）

作者: 德聞