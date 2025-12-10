「死亡三連彎」奪命！華中橋機車引道釀死傷 家屬悲痛喊話

台北市華中橋中和往萬華方向機車引道彎道。（台北市議員劉耀仁研究室提供）

台北市華中橋中和往萬華方向機車引道彎道，今年發生1起死亡事故。市議員劉耀仁10日指出，該路段護欄布滿新舊撞擊痕跡，顯示並非個案意外，他在民國108年已經警告市府此處「死亡三連彎」的急彎設計易釀憾事，市府卻未從根本改善，要求交通局評估能否改彎取直。新工處10日回應，在3個月內從橋樑結構或交通方面全面檢討，提出改善方案。

劉耀仁今在華中橋召開記者會，他指出連結台北市萬華區與新北市中和區的華中橋，自107年增設汽車匝道、改為三段急彎動線後大小事故頻傳，今年10月24日在俗稱「死亡三連彎」的路段發生1起死亡事故。

台北市華中橋中和往萬華方向機車引道彎道。（邱芊攝）

身故家屬於現場陳述，當天岳父沿華中橋從中和返回萬華的家時，雨已經停了車速也不快，但行經近乎「折角」的機車引道彎道時自摔，導致顱內出血、顱底骨折不治，他於同月29日返現場牽車時，又在同一處親眼目睹另名騎士自摔自撞，雖非死亡事故，但足以反映該處事故頻率異常，「爸爸回不來了，但不希望再有任何家庭承受同樣的痛，若設計真的有問題，就拜託市府正視，而不是讓悲劇重演。」

劉耀仁指出，他早在108年就於議會質詢即針對華中橋機車引道提出警告，質疑重點包括，為增設匝道，原有機車道空間被壓縮，動線被迫改為三段急彎後，彎道視距不足，騎士進彎前難以及時掌握路況，且出彎處缺乏足夠實體分隔設施，機車一旦失控可能滑入汽車道，具極高風險，新工處至今只增設護欄，但從這起死亡事故來看，市府處理的只是表層，真正危險的三連彎設計和動線仍需正視。

劉耀仁要求，交通局與新工處會同外部專業團隊，針對三段急彎能否改彎取直，立即啟動專業道路安全評估，是否能恢復原有直行機車道，若機車道無法取直，就比照光復橋或中正橋，開放汽機車共用車道，現行機車道改成行人徒步賞景步道。

新工處主秘陳炳麟表示，該引道為方便汽車接入水源快速道路，將原本的直線車道改成了彎道，都經過市區道路規範設計，要改變並非易事，因為牽涉到橋墩落點位置等因素，強調發生憾事北市府責無旁貸，會依照議員建議，從橋樑結構或交通方面全面檢討，會在3個月內研議出改善方案，目前評估截彎取直至少要半年，改成汽機車合流則是較可行的解決方案。

