死亡之吻！女友探監接吻暗送毒品 德男囚不慎「整包吞下」致死

德國萊比錫監獄發生一起離奇死亡案件，一名女子探監時試圖透過接吻方式將安非他命傳遞給獄中男友，卻因對方不慎吞下整包毒品導致過量死亡。這起事件發生於今年1月2日，女方將於本月出庭受審。

德國一名女子透過接吻向在監獄服刑的男友傳遞毒品，意外導致男友死亡。 （示意圖／unsplash）

《太陽報》11日報導，根據調查，24歲女子蘿拉（Laura R）在探監當天，將數公克的甲基安非他命用錫箔紙包裹後藏於舌下，成功通過監獄安檢程序。她與正在候審的男友穆罕默德（Mohamed R）見面時，企圖透過熱情接吻將毒品傳遞給對方。

來自突尼西亞的穆罕默德當時因涉嫌毒品交易遭到羈押，正等待審判。這名23歲男子返回牢房後，隔天早晨被發現死亡。據了解，穆罕默德在出現過量症狀後，同房獄友曾建議他尋求醫療協助，但遭到拒絕。

驗屍報告顯示，包裹在穆罕默德胃中破裂，安非他命外洩導致他心臟驟停。急診醫師一度短暫救回他的性命，但他仍在當天下午宣告死亡。據當地媒體報導，蘿拉與穆罕默德育有一名子女。

這起死亡事件發生後，萊比錫監獄已重新檢討相關安全措施。蘿拉將因這起致命的毒品走私行為面臨法律審判，本月即將開庭。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

