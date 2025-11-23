「死亡之組」僅差臨門一腳！林依晨無緣金馬影后 霸氣喊「遲早會拿到」

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮於昨（22）日晚間在臺北流行音樂中心盛大舉辦，眾多影視演員齊聚一堂，本屆最佳女主角入圍者名單包括方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲和范冰冰，競爭激烈被封為「死亡之組」，最終由范冰冰以《地母》拿下。

第62屆金馬獎圓滿落幕，林依晨以《深度安靜》入圍最佳女主角。（圖／台視提供）

入圍最佳女主角的林依晨，昨日以藍紫漸層雕花魚尾裙華麗亮相，他透露這身打扮是女兒喜愛的美人魚公主風。產後5個月的她狀態恢復神速，一踏上紅毯，立刻成為全場焦點，可惜與影后寶座失之交臂。不過林依晨也不氣餒，立下決心「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。

林依晨在慶功宴上表示，周遭親朋友好友的關心她都有收到，這些支持讓她釋懷，彷彿就是在告訴她「不管有沒有拿獎，妳在我們心中都是最認真、最努力的」，對此相當感謝。她也坦言，自己真的很希望可以奪下這個獎項，不過也是保持平常心。

林依晨透露，當時也給自己打預防針，若是沒有得獎，明天也還是會回去照常拍片，「愛與熱情還是會繼續延續，只是說，反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到的」。

林依晨以藍紫漸層雕花魚尾裙華麗出席金馬獎頒獎典禮。（圖／台視提供）

