「死亡之組」消失了！ 2026世足分組抽籤出爐

2026年世界盃足球賽將由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，分組賽事抽籤結果也正式出爐。本次參賽球隊數目增加到48隊，由於強隊被分散，讓歷屆都會出現的「死亡之組」，似乎消失了。2026世足賽創下許多紀錄，讓賽事話題十足，阿根廷球星「梅西」也喊話要力拚二連霸。而開幕戰則將由墨西哥對上南非，重演2010年的對戰組合。

2026世足分組抽籤出爐，加拿大總理卡尼、墨西哥總統薛恩鮑姆、美國總統川普共同出席抽籤儀式。（圖／達志影像美聯社）

2026年世界盃足球賽抽籤儀式日前盛大舉行，由美國、加拿大及墨西哥三國聯合主辦的賽事吸引全球目光。這是世足賽史上首次由三國共同主辦，也是自1998年以來首次擴軍至48支球隊參賽。美國總統川普親臨現場參與抽籤活動，而抽籤結果顯示，本屆賽事分組形勢不如往屆緊湊，傳統的「死亡之組」似乎不復存在。同時，衛冕冠軍阿根廷的梅西也表達了衛冕決心。

抽籤儀式上，美國總統川普邊開玩笑邊在球池中畫圓，準備抽出2026年世界盃足球賽的分組結果。這場由三國共同主辦的世足賽，美國、加拿大、墨西哥三國領袖均親自出席48強抽籤儀式。由於參賽球隊數量增加，強隊分散的情況下，讓分組形勢不及歷屆緊湊，同組雲集3支超強隊伍的「死亡之組」也似乎消失了。儀式期間，三國領導人在看台上交頭接耳，氣氛顯得微妙。

此次2026年世足賽不僅是首次由三個國家共同主辦，也是自1998年以來第一次擴軍到48支球隊。值得注意的是，還有許多球隊首次晉級，打破了傳統格局。阿根廷足球巨星梅西表示，這將會是一場非常漂亮的決賽，希望結果能對球隊有利。梅西除了將在明年迎來自己的最後一次世界盃，也公開表示球隊目標直指衛冕，實現二連霸。

來自約旦的足球迷認為，這是世界盃歷史上最難的小組之一，儘管如此，約旦仍希望能發揮出應有的水平。世足抽籤結果出爐後引發全球關注，這48支球隊被分成12組，將在明年6月角逐這項4年一度的足球界最高殊榮。而世足開幕戰將由墨西哥對上南非，重演2010年的開幕戲碼。

