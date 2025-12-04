死亡健身！「大叔館長」只是被槓鈴壓胸一下，幾秒後倒地身亡。圖／翻自francnews IG

巴西近日發生一起死亡健身事件，一名55歲大叔蒙特奈哥羅（Ronald Montenegro）一如往常到他經常進行健身的「RW Academia」健身館活動，但他在做槓鈴運動時，一時手滑讓槓鈴落在胸口上。雖然現場有人及時協助移開，但蒙特奈哥羅走了幾步就倒地，最後不幸身亡。

據英國《每日郵報》報導，事發在本月1日，蒙特奈哥羅一如往常到「RW Academia」健身，這次他選擇使用槓鈴運動。據悉一開始的活動都很正常，現場也有專職教練陪伴指導，不過蒙特奈哥羅一個手滑，槓鈴整個壓在他的胸口上。雖然蒙特奈哥羅一度自行起身，但可見他表情相當痛苦，之後他走了幾步，整個人就倒地。健身房人員隨後將他送醫急救，但仍回天乏術，不治身亡。

廣告 廣告

報導指出，蒙特奈哥羅是一名博物館館長，他所經營的「Palacio dos Bonecos Gigantes」博物館，是一間專門蒐集人偶、布偶的博物館，這是每年2月當地傳統節慶會使用的布偶藝術。對於蒙特奈哥羅的過世，館方人員都相當不捨，也發文向館長哀悼。健身房「RW Academia」對於這起憾事發生，也表達不捨，健身房也強調事發當時，整個團隊立即提供援助，盡了一切努力，但還是無法阻止悲劇發生。

據悉蒙特奈哥羅的家屬對健身房沒有太多責難，一名不願具名的家屬指出，蒙特奈哥羅一開始狀態很好，甚至完成了一次訓練，還做了手臂熱身準備再嘗試，但隨後他進行槓鈴訓練時，槓鈴就突然滑落，砸中胸口。家屬指出，盼未來健身房能重新審視相關問題，例如學員不能獨自使用槓鈴等器材，必須要有教練直接輔助才能使用，以避免類似憾事再發生。

蒙特奈哥羅是一間博物館館長。圖／翻自《每日郵報》



回到原文

更多鏡報報導

世紀淫魔艾普斯坦「愛之島」 更多影像被曝光！房間布置超詭異

41J肉聲／中國男機上大鬧因沒和女友坐！全乘客被他害慘 飛機折返東京還要睡機場

這隻章魚超好色！死纏硬黏妹子屁屁 被逮到還噴墨「忍者潛逃」