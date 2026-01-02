死亡比出生多2倍 她問「房價會崩嗎」？ 網揭殘酷真相





台灣人口結構快速翻轉，真的會把房市一併拖垮嗎？隨著最新數據顯示，2025年底死亡人數已確定是新生兒的兩倍，未來甚至可能拉大到三倍以上，「房子越來越多、人卻越來越少」的焦慮，再度在網路上掀起激辯。

一名網友在網路論壇PTT房板上發文指出，若以每年釋出十多萬個住宅空間，十年下來就是百萬間，加上原本就存在的龐大空屋量，質疑「沒有新生兒接手，房子最後要給誰住？」直言房價崩盤只是時間問題。

不過，這樣的推論立刻遭到不少資深房板網友反駁，認為把「空屋數量」直接等同於市場供給，是對房市結構的誤解。多數人指出，死亡釋出的住宅，多半位於偏鄉、機能不足地區，或是屋齡老舊、缺乏管理的老公寓，這類物件即便價格低廉，實際上也難以進入主流交易市場。

相對之下，市場真正被搶購的，仍是交通便利、生活機能完整的蛋黃區與重劃區新大樓。網友形容，這就像「餐廳排隊或是特斯拉交車」，需求集中在「好產品」，而不是「有就好」，即使整體供給看似增加，熱門區域依然供不應求。

也有網友從另一個角度切入，認為未來外籍勞工與外國專業人才，將成為支撐租屋與購屋市場的重要力量，甚至戲稱「外勞買房會買到你懷疑人生」。較為理性的聲音則引用日本經驗，指出人口減少不會讓全國平均下跌，而是加速資源往大都市集中，形成「核心區更貴、邊緣區更空」的兩極化現象。

針對房價為何能撐住，有網友直言「房價漲是因為通膨，不是因為很多人住」，再加上目前市場的主要支撐力，仍來自人口基數最大的七、八年級世代，名下有房者與潛在換屋族數量依然可觀。

對於期待房價全面崩盤的聲音，網友多半不以為然，甚至直言「您會上來問不就是希望房價崩盤你想買嗎？潛在買盤非常非常多」。在潛在買盤尚未消失的情況下，多數網友認為，未來即便出現修正，也較可能是區域性或價格整理，而非全面性崩潰。

