死亡率暴增5倍！流感「這病毒」變種襲台 感染醫示警：疫苗保護力剩10%

記者簡浩正／台北報導

春節連假將至，流感疫情恐再拉警報，尤以長者、幼童更要小心。（示意圖／資料照）

春節連假將至，人口大量移動、聚會頻繁，流感疫情恐再拉警報。感染科醫師提醒，目前國內肆虐的是H3N2的新突變「K分支」，恐使現行疫苗保護力大幅下降至10%外，值得注意的是，死亡率也恐比一般流感增加4至5倍，尤以長者、幼兒更要注意。

不過，疾管署強調，K分支從去年九月開始就是國內流行主流，打疫苗不能保證不染病，但疫苗對降低重症風險仍有80%以上保護力。

根據疾管署監測資料，上週（1月11日至1月17日）類流感門、急診就診達10萬4348人次，較前一週上升11.9%。急診就診病例百分比達10.3%，已接近流行閾值（11%），最快本週進入流行期，並在農曆春節假期前達到一波高峰，單週就診上看13萬至14萬人次。

疾管署表示，本(2025-2026)流感季累計458例重症病例(119例H1N1、332例H3N2、1例A未分型、6例B型)及88例死亡(24例H1N1、62例H3N2、1例A未分型、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占63%)及具慢性病史者(占83%)為多，87%未接種本季流感疫苗。全球主要流行型別為H3N2，中/南美洲為H3N2及H1N1共同流行，非洲以H1N1為主。

感染科醫師黃建賢示警，目前國內肆虐的是H3N2的「K分支」，病毒已出現明顯突變，恐使現行疫苗保護力大幅下降至10%外，值得注意的是，死亡率也恐比一般流感增加4至5倍。（圖／記者簡浩正攝影）

新光醫院醫務秘書、感染科主治醫師黃建賢今（22）日表示，國內流感病毒株型別剛好在轉換，從H1N1變成H3N2，其中K分支雖仍歸類於H3N2，但已屬「新型別病毒株」，與疫苗選株時的病毒差異明顯。原本疫苗對H3N2的保護力約可達70%以上，但隨病毒持續演化，針對K分支的感染防護效果已降至不到10%。不過他也強調，疫苗仍能提供交叉免疫，對預防重症與死亡相當關鍵，就算感染了，症狀通常也會較輕微。

黃建賢分析，台灣過去一至兩個月流感疫情相對平穩，與民眾仍普遍配戴口罩、落實手部衛生有關；但中國、日本、美國等地早已出現大規模流行，隨著國際往來增加，加上春節返鄉、旅遊人潮，病毒勢必持續傳入。且今年流感流行型由過往的H1N1轉為H3N2的K分支，由於人體對該型病毒的免疫辨識度較低，恐導致感染人數與重症比例上升。

他預估，若在最嚴重情況下，可能有20%至25%人口感染；即使有防疫措施，仍可能約10%人口染疫，換算約200多萬人染疫。以過往數據推估，流感感染後約0.7%需住院，住院患者中約7%進入加護病房，而加護病房患者的死亡率約20%。若為新型變異病毒株，死亡率恐較一般季節性流感（約千分之一）高出4至5倍，對醫療量能構成壓力。

如何預防流感K分支感染？黃建賢直言，第一個當然是做好個人衛生、戴口罩等不要被感染，萬一真的被感染了，就要趕快投藥，如果覺得投藥還沒有效，就要換藥。

對此，疾管署副署長林明誠表示，國內早在去年7月就監測到K分支病毒，去年9月底就已經成為主流株，並於11月底快速上升，顯示K分支自去年10月至今皆為國內主流株。雖新突變的確有「免疫逃脫」現象，但打疫苗還是具有交叉保護力，尤其是針對高風險族群而言，目前觀察仍能降低死亡、重症風險達80%以上。

他說，目前國內監測並未發現K分支抗藥性明顯上升。所以疾管署今年春節的應對措施中，就有擴大公費用藥對象，不僅可減少重症，也能縮短病毒複製時間、降低傳播力。

