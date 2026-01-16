死亡瞬間曝光！台中小貨車「恐怖鬼切」擊落25歲男⋯連人帶車插入車底

記者林意筑／台中報導

機車騎士連人帶車慘摔，當場失去生命跡象。（圖／翻攝畫面）

台中市大里區驚傳死亡車禍，昨（15）日傍晚5時許，一名55歲母姓男子駕駛小貨車行經立仁路與公教街209巷路口時，左轉時與對向直行機車發生碰撞，撞擊力道猛烈，機車騎士連人帶車慘摔，當場失去生命跡象。經警消人員前往救援，並將騎士送醫搶救仍傷重不治，後續轄區警方將報請台中地檢署相驗死因，全案朝過失致死方向偵辦。

林男連人帶車慘摔滑行與小貨車發生碰撞。（圖／翻攝畫面）

昨日傍晚5時54分許，母男駕駛小貨車沿立仁路往公教街方向左轉行駛，行經立仁路與公教街209巷口時，疑似沒有禮讓直行車而左轉，迎面而來的機車騎士林男見狀緊急煞車，未料仍煞不住，連人帶車慘摔滑行與小貨車發生碰撞，兩車猛力撞擊發出巨響，林男也因此連人帶車慘摔滑行卡在貨車車底下，當場失去生命跡象。

林男慘摔滑行卡在車底下，送醫後仍因傷重不治。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局獲報火速到場，給予初步救治後將林男送往中國附醫，但搶救後林男仍傷重死亡。後續經警方調查，母男酒測值為0，林男需待檢察官核發抽血鑑定許可書才可確認，也將報請台中地檢署相驗死因。

