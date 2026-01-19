死亡瞬間曝光！男大生載妹子「超車沒過」猛撞 新北女頭破頸斷裂慘死

記者林意筑／新北報導

三重重新橋日前發生一起死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區日前發生一起死亡車禍，一名20歲李姓男大生與22歲王女騎機車雙載行經重新橋，往三重方向行駛時疑似未注意前車狀況，猛力追撞騎乘在前方的47歲許女，3人撞成團重摔倒地，警消人員獲報趕抵時，發現許女頭部重創，送醫搶救仍因傷重不治。詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。

男大生追撞上前方機車，造成許女傷重不治。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

本月12日下午2時50分許，李姓男大生騎機車載著王女行經重新橋往三重方向前進，過程中疑似未注意前車狀況，追撞上前方的許女。據行車記錄器畫面可見，李男當時行駛在機車專用道右側車道，途中許女變換車道至李男前方，李男見狀後也切換至左側車道，未料卻直接撞上前方的許女，2車3人撞成團、連人帶車倒地不起。

許女遭撞擊造成頭部重創、頸部骨折，送醫搶救仍不治。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

警消人員獲報趕抵，發現李男、王女全身多處擦挫傷，而許女則頭部重創、頸部骨折且倒臥不動，緊急將其送醫搶救仍宣告不治。後續經警方調查，雙方駕駛無酒駕情事、持照均正常，後續將報請檢察官替許女相驗，至於李男則依過失致死罪移送新北地檢偵辦。

