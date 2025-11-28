《死亡筆記本》主演不會老！39歲小池徹平長這樣 直呼：隨便噴噴
今年11月適逢《死亡筆記本》音樂劇十週年，2017年時在台灣臺中國家歌劇院曾作為海外唯一場次，而此次以全新「交響音樂會」形式重磅回歸，同樣為海外唯一站，今（28日）主演柿澤勇人、小池徹平以及指揮Jason Howland特別出席記者會，時隔7年依舊凍齡的兩人，都直呼：「隨便噴噴」，瞬間讓全場笑翻。
《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會指揮Jason Howland。（圖／楊雅芸提供）
此次《死亡筆記本》以交響音樂會形式回歸，柿澤勇人和小池徹平再度扮夜神月和L，不過跟上一次完全不一樣的表演形式，Jason Howland對於編曲上的想法，表達《死亡筆記本》是一個十分精彩的故事，因為兩個角色一個代表善良、一個代表邪惡，在音樂可以很好的呈現。
小池徹平時隔七年再度扮演「最可愛的Ｌ」。（圖／楊雅芸提供）
柿澤勇人還非常可愛的透露2017年第一次來台灣就是為了《死亡筆記本》，當時也是作品首度走出海外，當時在臺中國家歌劇院謝幕時候，看見許多觀眾都在尖叫，讓他覺得自己是不是大明星，也笑說：「對，我就是大明星」，不過這次依舊想要雪恥一下，看觀眾是為了小池徹平來，還是為了自己而來。
曾經是二重唱組合WaT成員的小池徹平，對於演出音樂劇以及當偶像時的唱法，則表達一個主要是演出自己的東西，但音樂劇需要有一點演技，把角色的心聲唱出來，因此在演出時候的心境就會不太一樣。如今7年時間過去，他也覺得年紀漸長，有很多是如今這個年紀才能呈現出來的演出，因此希望可以讓大家感受到不一樣。
對於7年時間，小池徹平還開玩笑說：「應該是老化啦！」並提及自己最不一樣的其實是有了家庭、當了父親，因此看事情的角度也有了不同，而這也是他當爸後首度來台；柿澤勇人也一樣感覺到自己的「老化」，笑說之前身體恢復很快，演出完跟小池徹平去喝酒，隔天狀態都沒問題，但如今已經沒辦法，需要維持才能在最好的狀態。
柿澤勇人、小池徹平出席《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會演前記者會。（圖／楊雅芸提供）
兩人合演過無數次《死亡筆記本》，聊及最印象深刻的歌曲時候，柿澤勇人脫口就表示：「全部」，也真的全部都很喜歡，但真的要說，就提及小池徹平飾演的L，因為都是比較搖滾風，這次改以搖滾樂，就特別有層次感，加上喜歡L有許多獨唱的片段，他自己是非常喜歡；而小池徹平印象最深刻的，便是有一幕是兩人打網球一邊對唱，不過久違演唱，直言：「光是唱就很費力，還需要打網球」，覺得很不可思議。
小池徹平和柿澤勇人都非常凍齡，從訪問得知能變演變打球，也是很有體力，對此，小池徹平表達自己體力和家庭有關，雖然不去健身房，但早上都會和小孩一起去遊玩，而凍齡保養部分，則直呼：「就是化妝水隨便噴噴，自己比較沒有在乎這一塊。」柿澤勇人則說自己偶爾會上健身房，也會去泡澡、三溫暖跟蒸氣浴，但一樣表示：「就是不要在乎太多，就能保持良好的體態。」
「初代夜神月」柿澤勇人時隔七年再扮經典代表角色。（圖／楊雅芸提供）
因為《死亡筆記本》的設定就是寫上那個人的名字，對方就會死掉，詢問有沒有什麼壞習慣想要寫上來改掉，柿澤勇人笑說：「自己很喜歡喝酒，就會喝到斷片，宿醉就會跟自己說不喝，但晚上就是朋友約就還是會再去，真的很想改掉。」不過小池徹平就表示自己沒有想要改掉的，覺得就算有比較不好的習慣，也想要好好跟它相處。
集結初代音樂劇原班卡司與製作團隊，《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會將於本週末11月29日、11月30日於台北流行音樂中心演出兩場，粉絲絕不能錯過千載難逢的觀賞機會，購票請上udn售票網。
