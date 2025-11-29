《死亡筆記本》交響音樂會小池徹平x柿澤勇人率日本原班卡司來台 小池徹平體力維持靠這招
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會 （Death Note THE MUSICAL in Symphony Concert） 11月29日（六）、11月30日（日）在台北流行音樂中心盛大演出，這演出為紀念日本《死亡筆記本》音樂劇十週年，特別推出交響版 全新製作，邀請初代音樂劇演員柿澤勇人（飾演夜神月）、小池徹平（飾演 L）等經典卡司陣容演唱音樂劇曲目，搭配現場大型交響樂隊演奏，打造嶄新的視聽饗宴！趁著開演前夕，兩位主角柿澤勇人 Hayato Kakizawa（飾夜神月）、小池徹平 Teppei Koike（飾L）以及指揮 Jason Howland 先生特別接受台灣媒體聯訪；睽違七年再次來台演出《死亡筆記本》，柿澤勇人說：「七年前是我第一次走出日本來向海外粉絲介紹這部作品，最後謝幕時我接收到人生最大的歡呼和喝采，讓我覺得自己就像是明星一樣。結果沒想到走出來後，所有粉絲都是衝向小池，不是我，所以這次我想要雪恥，希望能讓大家可以更關注我！」一番話讓旁邊的小池徹平笑開懷，小池徹平：「跟剛才柿澤說的一樣，七年前有好多台灣粉絲引頸期盼，讓我感受到很大的熱情，當時的喜悅讓我至今仍難以忘懷，希望雖然年齡增長，但我想有些表現是隨著年紀增長才能帶出的表現，所以很期待跟過去不一樣的形式可以讓大家感受到我們不一樣的嘗試。」。
▲《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會（楊珊雯拍攝）
聊到七年來的變化，小池徹平笑說：「應該是老化吧？！我想我自己私人生活中有比較多改變，我現在有家庭生活並且當爸爸了，所以看世界的角度和看法都不太一樣。」柿澤勇人也坦承，跟年輕時相比，體力和聲音的恢復力都沒有那麼快，「以前每天跟小池一起喝酒，隔天還可以正常演出，但現在實在有點困難，當然同時也是對於演出的責任感更加強烈，所以會確保每次表演都要以最好的狀況站上舞台。」提及自己如何保持體力，小池徹平笑稱，自己的體力跟七年前比真的有下降，「雖然我不太會去健身房重訓，但是怎麼說呢，這可能跟家庭生活比較有關，小孩子總會到處跑，也會一起做體操，所以意外的身體還不錯，我积可能體力是因為家人的陪伴才鍛鍊了基礎體力。」有記者稱讚即使過了七年，外表狀態仍然維持的很棒，他則說自己只有噴化妝水，「我覺得可能是因為我不在乎這件事情，以平常心對待吧！」柿澤勇人分享自己的紓壓和恢復方式是去三溫暖和泡澡，「像是今天早上就有在飯店做蒸氣浴，另外早晚都會沖澡，不知道這對身體健康有沒有益處，但我覺得對自己是蠻有幫助，很可以紓壓，偶爾也會上健身房，可能跟小池類似，就是不要太在意『保養』、『凍齡』這件事。」。
▲《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會，柿澤勇人x小池徹平（楊珊雯拍攝）
這次《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會由原音樂劇製作團隊傾力打造全新內容，音樂劇曲目由 Frank Wildhorn 擔任作曲，Jack Murphy 擔任作詞，此次全新製作也特邀葛萊美獎得主Jason Howland進行交響編曲，以原創旋律再次詮釋這部風靡全球的作品。指揮Jason Howland 表示，《死亡筆記本》是一個很精彩的故事，角色都非常特別，一個代表善良、一個代表邪惡。因為這次演出跟音樂劇不一樣，樂團會負擔更多戲劇的張力表現，在戲劇的衝突中可以看到音樂的展現。他指出，自己非常崇拜John Williams 這位指揮家，他曾為《E.T.》、《星際大戰》作曲。由於《死亡筆記本》的故事結構宏大，所以這次在音樂創作上有參考了他的音樂風格。柿澤勇人認為，音樂劇交響音樂會不同於音樂劇，沒有台詞、不需要演戲，所以還算輕鬆，「只是這次需要搭配管弦樂團，要跟七十多位樂手配合演出也不容易，之前有看過音樂劇的話，可以發現演出結構不太一樣，我蠻有把握可以讓所有觀眾喜歡這次的呈現。」由於「夜神月」這個角色個性比較極端，問及下戲要如何轉換心情？柿澤勇人笑說：「下舞台沖澡後就可以切換回到正常狀況，不然可能會影響到我的正常生活，所以真的不切換不行。」小池徹平則表示：「這次只有把音樂抽取出來，是很創新的嘗試，可以讓我自由的表現音樂。也很感謝這次的創新編曲。不同於過去音樂劇以劇情串接，這次特別幫我們做了新的串接，讓我帶著雀躍期待的心情期待這次表演。」談到演出音樂劇和擔任偶像表演的差異，他則說由於音樂劇需要化身為角色，把角色專屬的心情表現出來，所以跟演唱流行歌曲的心境不一樣。」 。
▲《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會，柿澤勇人x小池徹平（楊珊雯拍攝）
回顧過去飾演L，小池徹平說至今印象深刻的當然包括L的坐姿，不過最讓他記得的是L很喜歡甜食，「他吃了超多棒棒糖！我在劇中是真吃，還會拿棒棒糖攪拌飲料，不禁覺得實在攝取太多糖分了！還有第二幕要吃巧克力布朗尼，覺得為何要在唱歌前吃這麼甜的東西！！」柿澤勇人分享：「《死亡筆記本》裡面是在筆記本寫下名字後40秒後會死的設定，劇的前半段月自以為是正義的化身，會自行判斷覺得這個人是壞人就會進行制裁，不知道殺了多少人，但是當他第一次被寫上名字時，讓月第一次體會到死亡的恐怖。而在那一幕舞台上會有時鐘倒數，要剛好40秒死去，但是同時又要唱歌，真的是很不容易，除了很耗體力之外，演出也很有窒息感。」 被問到如果可以在死亡筆記本上寫下一個想要抹除的壞習慣，會選擇什麼？柿澤勇人回答：「我很愛喝酒，常常喝到斷片，每次喝到斷片或是宿醉都會覺得我不要再喝了，但是有人來約又會喝，所以很希望改掉這個壞習慣。」小池徹平想了想說：「我好像沒有什麼想要改掉的，過得蠻健康的，就算有些覺得不太好的習慣，可能也不會寫上去，會想要好好跟它相處。」。
小池徹平說前陣子有去看由加藤清史郎和渡邊蒼飾演的新版音樂劇總彩，「我站在觀眾角度覺得這作品很有趣，看到自己曾經參與的作品由新的演員詮釋，覺得很感動，希望這作品也可以登上海外舞台。這次的卡司有新面孔也有老面孔，讓我們充滿期待。」柿澤勇人：「十年後再看這部作品，有些舊的班底也有參與，無論是飾演原本的角色或是新的角色都有，但最讓我感慨的是以前很難想像日本有個作品如此成功到可以推向海外，所以身為《死亡筆記本》音樂劇原創演員，覺得很與有榮焉，甚至這次還邀請到葛萊美獎得主Jason Howland進行交響編曲，讓我希望未來可以看到這部片可以延續十年、二十年！」。
記者會最後，柿澤勇人特別秀了中文「我愛你」，更笑說：「上次吃過小籠包，想請大家推薦台灣美食給我！」小池徹平則幽默地用中文說「請給我收據！」，並表示最近很喜歡滷肉飯，「小籠包上次有吃過，這次想要試試看滷肉飯！」。
