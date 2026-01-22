《死亡筆記本》女神變了？戶田惠梨香近照曝光 網崩潰：還我彌海砂

日本女星戶田惠梨香2006年在電影版《死亡筆記本》中飾演「彌海砂」一角爆紅。如今相隔20年，近期她演出新劇《地獄に堕ちるわよ》（暫譯：地獄占星師）與《REBOOT》，卻因外貌變化引發日本網友熱議，對比當年的青春形象，讓粉絲不禁感嘆時間的流逝，直呼：「瘦過頭了」、「戶田惠梨香去哪了？」、「還我彌海砂」。

戶田惠梨香近來演出 《地獄占星師》 （右）。（圖／翻攝自X、Netflix Japan YouTube）

戶田惠梨香2006年在電影版《死亡筆記本》中飾演「彌海砂」一角爆紅。（圖／翻攝自IMDb）

戶田惠梨香18日在IG分享與諧星津田篤宏一同為電視劇《REBOOT》宣傳的合照。畫面中，津田篤宏雖站在戶田惠梨香前方，但戶田惠梨香似乎因留著短髮，顯得臉型消瘦；再加上她近期為《地獄占星師》不惜突破以往風格，飾演被譽為「日本最著名占卜師」的細木數子，大膽嘗試17歲到66歲之間的造型，讓許多粉絲驚訝表示「認不出來是她」。

戶田惠梨香在《地獄占星師》飾演細木數子。（圖／翻攝自Netflix Japan YouTube）

戶田惠梨香在《地獄占星師》的造型引發討論。（圖／翻攝自Netflix Japan YouTube）

《地獄占星師》預告片曝光後，網友也紛紛留言：「看起來跟細木數子一模一樣」、「戶田惠梨香非常認真地揣摩了這個角色」、「看起來像50 多歲」、「演技真的很好，很期待」、「願意挑戰這麼討厭的角色，真的太敬業了！」對於她願意為角色突破形象的專業精神表達肯定。

