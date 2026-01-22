《死亡筆記本》彌海砂呢？戶田惠梨香20年後長這樣 網喊「時間殘酷」

戶田惠梨香演出《死亡筆記本》彌海砂，讓粉絲印象深刻。翻攝網路



日本女星戶田惠梨香出道時長相甜美，18歲演出《死亡筆記本》中彌海砂一角令人印象深刻。相隔20年，演員津田篤宏日前在IG公開與戶田宣傳新戲的合照，除了兩人臉部尺寸引發討論，許多日本網友更聚焦在戶田的樣貌，感嘆時間殘酷。

津田篤宏與戶田惠梨香共同演出日劇《REBOOT》，雙方都在IG分享合照。津田篤宏站位靠前，戶田惠梨香扶著他的肩膀站在右後方，津田篤宏在拍攝角度上看來臉幾乎大了一倍，讓網友以為是電腦合成。

然而更引人注意的，卻是戶田惠梨香外貌的變化。有網友發出「悲報」，感嘆戶田和記憶中的長相差距太大，其他人紛紛留言「把彌海砂還給我」、「YT上模仿戶田惠梨香的人比本人還甜美」，還有人直言38歲的變化太劇烈，認為時間實在殘酷。

戶田惠梨香出生於1988年，2006年演出《死亡筆記本》，片中飾演紮著雙馬尾的彌海砂，甜美又有靈氣，神還原漫畫中的造型。

戶田惠梨香和津田篤宏共同演出日劇《REBOOT》。翻攝戶田惠梨香IG

