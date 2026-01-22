《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情

戶田惠梨香的外貌變化引起日本網友討論。（翻攝自X@erikatodastaff）

日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。

戶田惠梨香與男星津田篤宏演出的日劇《REBOOT》上週末開播，兩人日前都在社群放上同框照替新戲宣傳。然而比起劇情討論，戶田惠梨香的變化才是日本網友最有感的話題。

戶田惠梨香的外貌變化引起日本網友討論。（翻攝自X@erikatodastaff）

恰好她主演的另一部Netflix真人改編新戲《地獄占星師》近日也釋出預告，劇中她刻意扮老，角色展現強大氣場，形象與過往大家熟知的彌海砂相差甚遠，都讓她的容貌引起討論。

儘管有粉絲給予正面評價，肯定戶田惠梨香為戲突破、尋求轉型，期待她如何詮釋反派角色，但更多網友似乎仍無法接受戶田惠梨香如今的模樣，甚至有人發出「悲報」，感嘆記憶中的彌海砂回不去了，直呼歲月是把殺豬刀，「很難相信她跟彌海砂是同一人」「還我彌海砂」「現實真的太殘酷」。

