《死亡筆記本》彌海砂38歲長這樣！近照曝光 日網崩潰：時間好殘酷

戶田惠梨香早年演出電影《死亡筆記本》彌海砂，形象深植影迷心中。（圖／IMDb）





日本女演員戶田惠梨香，2006年演出電影版《死亡筆記本》彌海砂一角打開知名度，當年只有18歲的她，以雙馬尾超萌造型神還原漫畫角色，吸引大批男粉絲擁戴！近日她與男星津田篤宏一起宣傳新戲的合照在社群曝光，再度引起熱議。

戶田惠梨香與鈴木亮平新戲《REBOOT》日前正式播出，同劇日本喜劇演員津田篤宏在社群發出合照宣傳，自嘲笑喊：「戶田小姐並不是在我身後2公尺的地方，她就在我身邊！臉看起來比較大這件事請不要在意！」

戶田惠梨香、津田篤宏合照引起熱議。（圖／翻攝自津田篤宏X）

戶田惠梨香、津田篤宏合照引起熱議。（圖／翻攝自津田篤宏X）

照片中戶田惠梨香穿著全黑高領洋裝、頭髮全綁起來，輕扶著津田篤宏的肩膀站在一旁合照，兩人臉部大小差很大，引起日本網友驚喊「看起來像AI生成的照片！」而現年38歲的戶田惠梨香外型，也被廣泛討論「還我彌海砂」、「時間好殘酷啊！」、「感覺長相不太對勁。」



