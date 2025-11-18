死亡車禍! 清潔隊員騎車擦撞物流車 被捲車底身亡
中部中心 ／中部綜合報導
台中北屯區18日上午6點多，發生死亡車禍，右轉物流車和直行雙載機車騎士，發生碰撞，機車兩人雙雙受困車底，其中古姓騎士被救出時，頭部變形明顯死亡，後座乘客送醫救治。而死者是台東人，在豐原清潔隊服務多年，三年前才由臨時人員轉任正職，工作認真負責，消息傳回隊上，同仁都感到相當不捨。
死者在豐原清潔隊服務表現認真負責 清潔隊隊長也讚賞。（圖／翻攝畫面）
驚悚畫面曝光！白色物流車，路口迴轉後，準備右轉進入巷內送貨，卻和同向直行機車發生碰撞，機車兩人，連人帶車被捲入車底。消防人員，使用破壞器材，救出受困車底的兩人，其中一人，頭部變形，已經明顯死亡沒有送醫，另一名女乘客，全身多處擦挫傷，臉上血跡斑斑，救護人員，替他進行急救處置，送往醫院救治。死亡車禍，發生在18日早上六點多，台中市北屯區松竹路一段，據了解古姓騎士載著友人要到豐原一起上班，沒想到在途中遭遇死劫，34歲古姓女騎士傷重不治，羅姓友人受傷送醫。
女清潔隊員從台東到台中打拼 上班途中遭遇死劫 同仁感到不捨。（圖／翻攝畫面）
死者是台東人，在豐原區清潔隊服務，2017年3月擔任臨時隊員，2022年7月轉任正式隊員，親叔叔也在同一區隊服務，死者的父母接獲噩耗，從台東趕赴台中處理後事，消息傳回清潔隊上，同仁透露，古姓隊員做事盡心擔任垃圾清運和回收的工作，與同仁相處也相當融洽，清潔隊同仁於上班途中，發生車禍不幸身亡，環保局將協助辦理因公撫恤，關懷家屬處理後事，至於車禍肇因，大貨車駕駛並沒有酒駕，雙方肇責得進一步分析，全案將依過失致死罪方向偵辦。
