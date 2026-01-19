死亡車禍！直行機車碰撞左轉車 汽修廠技師傷重亡

新北淡水發生死亡車禍。（圖／東森新聞）





天雨路滑，開車務必留意，新北淡水發生死亡車禍，一名24歲的駕駛左轉時，和對向直行機車發生碰撞，造成男騎士頭部重創，送醫急救後，宣告不治。警方初步調查，駕駛酒測為零，詳細肇事責任仍有待進一步釐清。

深夜路口，機車車殼碎片，安全帽鞋子全都散落一地，仔細看地板上還有大片鮮紅血跡。而一旁就停著一輛機車，整台車嚴重扭曲變形，因為就在這個路口，發生一起死亡車禍。

危險事故就發生在19號晚上10點多新北淡水民權路上。24歲駕駛才剛準備左轉，就和對向直行騎士碰撞。雙方閃避不及，騎士當場連人帶車噴飛，頭部嚴重受傷，送醫搶救後，宣告不治。

據了解，騎士是名汽修場技師，當時工作結束要返家，沒想到就遭遇死劫。經過酒測，駕駛沒有酒駕，也沒有毒駕。將依過失致死罪，移送偵辦。

