死亡車禍！計程車疑違規迴轉 騎士慘撞噴飛亡

新北市新莊發生一起死亡車禍。（圖／東森新聞）





新北市新莊發生一起死亡車禍，一輛多元計程車迴轉時，與直行機車發生碰撞，47歲機車騎士反應不及撞上，當場失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治，事故原因與肇責，警方調查釐清中。

紅色機車，車頭部分被撞到變形，零件全都裸露在外，整台車近乎全毀，另一旁的白色轎車，車門部分板金凹陷，強大撞擊力道，更直接讓駕駛座安全氣囊爆開。

一旁路上，還有多名員警指揮交通，原來這裡，剛發生一起死亡車禍。

事發就在新北新莊新樹路，2/8晚間9點多，當時開多元計程車的48歲許姓駕駛，疑似因為違規迴轉，導致剛騎出地下道的47歲吳姓騎士閃避不及，直接被撞上，傷勢嚴重送醫搶救，宣告不治。

目擊民眾：「（有聽到很大的聲音嗎），超大聲的，（機車）完全沒停下來。」

員警到場，確定肇事駕駛沒有酒駕及毒駕情形，至於詳細車禍原因及責任歸屬，都還有待進一步調查釐清。

