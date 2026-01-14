死亡逼近2600人！ 伊朗高官警告：美若動武將反擊區域內美軍基地

這張截圖自2026年1月9日至11日期間拍攝的影片，伊朗首都德黑蘭郊區歷經鎮壓後，地上擺著數十具遺體，以及親朋好友在旁哀悼。（美聯社）



伊朗動亂持續升溫，一間人權組織指出死亡人數已逼近2600人，逾萬人遭捕。隨著美國總統川普對伊朗的軍事威脅日益升高，德黑蘭也展開外交攻勢，聯繫區域內的美國盟友，一方面跟他們說局勢已平靜，另一方面又警告，若美國對伊朗動武，伊朗將反擊區域國家境內的美軍基地。

路透報導，美國人權組織「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）14日說，伊朗動亂造成的死亡人數已攀升至接近2600人，當中包括2403名抗議者與147名政府相關人員。

HRANA表示，目前已有18137人被逮捕。伊朗庫德族人權團體Hengaw報導，一名26歲男子索坦尼（Erfan Soltani）上週在德黑蘭衛星城市卡拉吉（Karaj ）遭捕，預定於14日被處決，但由於網路與通訊中斷，尚無法確認索坦尼的判決是否已執行。

川普13日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）受訪時表示，若伊朗開始處決抗議者，美國將採取「非常強硬的行動」，但他未進一步說明細節；他同日也呼籲伊朗民眾持續上街抗議、接管各項機構，並宣稱「援助正在路上」，但同樣沒有提供具體內容。一名以色列官員指出，根據以色列方面的評估，川普已決定介入，但行動的範圍與時機尚不明確。

伊朗已警告地區內美國盟友 若川普動武將反擊各國美軍基地

有鑑於此，德黑蘭正加強與該地區美國盟友的外交接觸。衛報報導，一名伊朗高階官員14日告訴路透社，在川普威脅要干預伊朗全國性抗議後，阿拉奇與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）的直接溝通已經中斷；同時，伊朗也已警告地區內國家，若美國對伊朗發動攻擊，伊朗將打擊這些國家境內的美軍基地，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國到土耳其，並要求這些國家阻止華府對伊朗動武。

伊朗與卡達、阿聯、土耳其聯繫 稱局勢已平靜

伊朗國營媒體報導，伊朗高階安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）已與卡達外交部長通話；伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也分別與阿拉伯聯合大公國外長阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan）、土耳其外長費丹（Hakan Fidan）通話。

伊朗國營媒體報導，阿拉奇告訴阿布杜拉，「局勢已平靜」，並表示伊朗人民決心捍衛自身的主權與安全，抵禦任何外來干預。

土耳其外交部一名消息人士告訴路透社，費丹14日阿拉奇通話時，強調有必要透過對話來解決當前的區域緊張局勢。另有一名土耳其外交消息人士表示，在美國總統川普揚言可能介入伊朗全國性抗議之際，土耳其也正與美國官員保持接觸。

