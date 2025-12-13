死亡鼬獾驗出狂犬病 防疫所明毛小孩免費打疫苗

屏東縣春日鄉春日村發現一隻狂犬病陽性鼬獾案例，也是屏東今年第六例，屏東縣動物防疫所排定十五日在春日及枋寮舉辦免費疫苗注射活動，呼籲周邊民眾務必帶著家中毛小孩前往補強，共同築起防疫防火牆。

屏東縣動物防疫所表示，今年十二月一日接獲通報發現死亡鼬獾，並於四日確認檢出狂犬病陽性，該所不敢大意，隨即與春日鄉及枋寮鄉公所聯繫配合，將於十五日上午九時三十分至十一時三十分，於春日鄉春日村集會所，以及當日下午一時三十分至三時於枋寮鄉老人文康活動中心，開設緊急免費巡迴注射站。

廣告 廣告

防疫所指出，此次除春日鄉周邊區域緊急加場之外，其他高風險鄉鎮下半年第二輪巡迴注射活動即將結束，詳細場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網狂犬病專區」查詢，請今年尚未替家中毛孩施打狂犬病疫苗民眾，把握機會多加利用。

防疫所強調，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達百分之百，呼籲民眾共同遵守「二不一要」原則，即不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，共同預防狂犬病，才能守護好家人和毛孩的健康安全。