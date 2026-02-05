死人不會說話…17歲槍手狂轟茶行20槍 竟將黑槍全推給亡友扛責

社會中心／台中報導

未成年槍手自知難逃法網，自行前往警四分局投案。 (圖／翻攝畫面)

台中太平某茶行5日遭一名少年（17歲）持槍掃射，現場留下20多處彈孔。該少年在犯案時展現極其冷靜的換彈技術，事後更跨區投案，試圖將槍枝來源全數推給「已故友人」，企圖以「死人無法說話」的套路扛下全責，引發警方高度懷疑背後有藏鏡人指使。

台中市太平區中山路三段的一家茶行5日上午10時許驚傳槍響，現場傳出如同鞭炮般的密集聲響，玻璃門窗瞬間遭射穿，留下20多個彈孔。警方調閱監視器後發現，這名年僅17歲的少年在射擊過程中遭遇卡彈，卻未露出慌亂神色，反而異常冷靜將第一個彈匣甩在地上，迅速更換第二個彈匣繼續掃射。

廣告 廣告

台中市太平區一間茶行，今(5)日上午遭人開槍恐嚇，一樓玻璃佈滿彈孔，槍手自行前往警局投案。 (圖／翻攝畫面)

犯案後，少年攔下計程車逃逸，在市區繞行近50分鐘，卻刻意捨棄沿途的派出所，直奔9公里外的第四分局投案。在製作筆錄時，該少年聲稱，犯案槍枝是「早已過世的友人」所贈送，試圖利用死無對證的漏洞，將刑責與線索斷在自己身上，展現出「一人扛全案」的強烈意圖。

然而，一名未成年、無軍事背景的少年，竟能熟練進行槍枝「故障排除」，且投案路線顯然經過精密規劃，種種行徑這起案件疑點重重。警員偵訊時發現，少年對槍枝來源交代不清，僅一味推往亡友身上。

太平警分局偵查隊長施明志指出，目前已將涉案少年依法帶回偵辦。警方認為，少年企圖讓已故友人「背黑鍋」的說詞顯然是受人指點，將持續追查背後是否存在教唆勢力或黑道背景，釐清真實的開槍動機。



不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

產子後消失！受害少女日記淚訴富商育種陰謀 想設「嬰兒農場」大播種

解放軍心不穩！紅二代劉源被推共主對抗中央 網爆胡錦濤溫家寶聯手施壓

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

島上竟有牙科椅與詭異面具！艾普斯坦檔案震撼彈 安德魯王子跪地照流出

