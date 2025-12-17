死人連署罷綠委被抓包！嘉檢搜索國民黨嘉義市黨部…罪證明確11人交保

社會中心／嘉義報導

嘉義地檢署偵辦民進黨立委王美惠罷免案提議書涉嫌偽造案件，於今日（17日）搜索國民黨嘉義市黨部等11處所，傳喚張男等13人到案。檢方認為張男涉嫌重大，諭知20萬元交保；一組組長閻男以10萬交保；三組總幹事蔡男、執行長鍾男各5萬交保，其餘7人分別以2至3萬元交保，全案仍在調查偵辦中。

回顧案件發生經過，罷免團體「愛嘉聯盟」於今年初發起罷免立委王美惠活動，但連署名冊卻爆發爭議，有家屬發現往生親友資料遭冒用，在律師陪同下赴嘉義地檢署提告。另外，還有一名鄭姓女子也因個人資料遭冒用提告。

檢警獲報後立即展開蒐證調查，並於今日（17日）前往該罷免案主要工作人員張男住處、辦公室以及國民黨嘉義市黨部等11處所進行搜索，並傳喚張男等13人到案。

檢察官訊問完畢後，認為眾人均涉及偽造文書及違反個資法，且罪嫌重大，但因案情已趨於明朗，因此沒有羈押必要。其中張男被諭知20萬元交保；一組組長閻男以10萬交保；三組總幹事蔡男、執行長鍾男各5萬交保，其餘7人分別以2至3萬元交保，並限制出境、出海，目前全案仍在調查偵辦中。



