死侍女星對砍跩哥馬份 感受大銀幕極限快感

記者王丹荷／綜合報導

被影迷封為「恐怖片教主」的《牠》名導安迪馬希提，找來「死侍女星」薩琪畢茲、「跩哥馬份」湯姆費爾頓，以及奧斯卡得主派翠西亞艾奎特等主演血腥刺激、高亢狂飆的恐怖動作喜劇《他們要殺你》，結合瘋狂邪教、密室逃脫、懸疑謎案、殘暴虐殺等多重元素，要讓觀眾感受暌違許久的大銀幕極限快感。

該片描述1名年輕女子必須在惡魔邪教操控下的威吉大樓熬過1晚，逃過神秘扭曲的死亡陷阱巢穴，否則就會成為下一個祭品。劇情峰迴路轉、各種死法千奇百怪，血漿狂噴、腦洞大開，尺度直逼肉體極限，由安迪馬希提坐鎮監製，與創意十足的導演基里爾索科洛夫攜手合作，以獨特另類的狂放姿態震撼登場，交織著殺戮與邪惡的黑色幽默，打造出宛如史詩般的恐怖、驚悚、喜劇之戰。

廣告 廣告

《他們要殺你》由《死侍2》中大殺四方的薩琪畢茲、《哈利波特》系列中飾演「跩哥馬份」的湯姆費爾頓主演，並集結麥哈拉哈羅德、派特森約瑟夫、海瑟葛拉罕，以及曾以《年少時代》奪得奧斯卡最佳女配角獎的演技派女星派翠西亞艾奎特共同演出，電影預計今年3月在臺上映。

《他們要殺你》薩琪畢茲大銀幕開殺。（華納兄弟提供）

「跩哥馬份」湯姆費爾頓主演《他們要殺你》預計3月在臺上映。（華納兄弟提供）