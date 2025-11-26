死傷飆升！香港惡火大樓「從底燒到頂」著火竹枝落下如飛彈

有民眾透露「燃燒的竹架下像飛彈一樣落下」，並還原整個起火過程。（圖／翻攝自i-CABLE）





香港大埔宏福苑今（26）日14時51分發生火災，火勢劇烈已升級為五級火警，至少延燒4棟大樓，有民眾透露「燃燒的竹架下像飛彈一樣落下」，並還原整個起火過程。

香港大埔宏福苑宏昌閣今（26）日14時51分外牆棚架起火，火勢劇烈目前已升級為五級火警，為第二嚴重的程度，截至19時40分左右，至少4棟大樓陷入火海，並造成至少12死、16傷，其中包含一名殉職消防員。

針對這起火災，有民眾透露「火舌沿大樓棚架往上衝，幾十秒內整面棚架就陷入火海，並於16時30分左右整棟大樓就『從底到頂』全部著火，真的很恐怖」。

竹枝如飛彈般噴下。（圖／翻攝自i-CABLE）

此外，也有剛好外出的民眾表示「我剛剛回到家就聽到別人說失火了，下樓一看隔壁棟已經燒起來，不斷有著火的竹枝飛下，就好像『飛彈』一樣，我也立刻收拾行李逃難」。目前火勢仍未受到控制，當地警消持續救援中。

