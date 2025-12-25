死刑攻防！王世堅嗆「閉嘴」 廢死盟：別往特定族群宣洩

民進黨立委王世堅對此嚴厲譴責廢死團體，痛批其「假仁假義」、「集體虛偽」，認為他們應該閉嘴。（圖／東森新聞）





1219隨機攻擊事件發生後，造成社會人心惶惶，死刑存廢議題再度浮上檯面。民進黨立委王世堅對此嚴厲譴責廢死團體，痛批其「假仁假義」、「集體虛偽」，認為他們應該閉嘴。針對王世堅的重話，廢死聯盟執行長林欣怡則透過轉發圖文回應，呼籲社會在艱難時刻需要溫暖與信任，不應將特定族群當成宣洩情緒的「代罪羔羊」。



王世堅受訪時情緒激動，直指廢死團體是「欺世盜名」。他強調「殺人償命是千古不變的定律，任何第三者都沒有權利去原諒，只有被害人家屬才有資格，其他人不應『慷被害人之慨』。」針對廢死聯盟近期發文指出「殺錯就無法回頭」的論點，王世堅更不以為然地反問：「這跟錯假冤案有什麼關係？根本是用廢死來凸顯自己的假仁假義。」

面對排山倒海的輿論壓力，廢死聯盟執行長林欣怡在私人臉書轉發國際特赦組織台灣分會的圖文。內容提到，面對社會創傷，大眾更需要的是溫暖與信任，而非尋找代罪羔羊來宣洩情緒。然而，這番言論與當前社會普遍期盼給予受害者家屬更多支持的氛圍，似乎仍有落差。



此外，立法院長韓國瑜也在平安夜發文，向受害者及其家屬致上慰問。他表示，難以想像家屬經歷的驚恐與無助，更無法理解兇嫌「喪心病狂」行為背後的殘忍與怨念。這起事件已對台灣社會造成重大創傷，如何撫平傷痛並給予家屬真正的溫暖，仍是各界關注的焦點。

