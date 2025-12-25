死刑攻防！ 被王世堅嗆「閉嘴」 廢死盟：別往特定族群宣洩

民進黨立委王世堅多次公開點名廢死團體，痛批其主張是「假仁假義、欺世盜名」。（圖／東森新聞）





1219隨機傷人案發生後，社會人心惶惶，死刑存廢議題再度成為輿論焦點。民進黨立委王世堅多次公開點名廢死團體，痛批其主張是「假仁假義、欺世盜名」，並強烈要求廢死聯盟「閉嘴」。對此，廢死聯盟執行長林欣怡則透過轉發圖文回應，呼籲社會在艱難時刻更需要溫暖與信任，勿將特定群體視為宣洩情緒的代罪羔羊。



重大刑案頻傳，讓受害者家屬的傷痛難以撫平。2014年高雄退休女教師遭鐵鎚重擊身亡，其子張先生至今仍心有餘悸，坦言「現在看到鐵槌還會怕」；而憲兵勒斃女友案的死者母親李小姐更悲痛表示：「我同情他，但我永遠不會原諒他，因為你殺了我女兒。」

廣告 廣告



面對家屬的淚水與社會對「治亂世用重典」的呼聲，王世堅數度向法務部喊話，要求依法執行死刑，還給被害人公道。針對近日隨機殺人案，王世堅直言，若非嫌犯張文在逃亡過程身亡，最終恐怕也不會被判死刑。他更嚴詞批評廢死主張者是「集體的虛偽」，並強調：「被害人家屬才有原諒的權利，其他人不要慷被害人之慨。」



處於風口浪尖的廢死聯盟，執行長林欣怡近日轉發國際特赦組織台灣分會圖文，重申「殺錯就無法回頭」的立場，強調在社會焦慮之際，不應對特定族群宣洩情緒。然而，在「公平正義」與「人權保障」的拉扯下，人民對司法的信任正逐漸流失，如何在撕裂的社會氛圍中，透過法律讓受害者的傷痛獲得真正的撫慰，仍是難解的習題。

更多東森新聞報導

死刑攻防！王世堅嗆「閉嘴」 廢死盟：別往特定族群宣洩

轟廢死盟「集體虛偽」 王世堅嗆：難道要讓人手一槍？

塔利班逼13歲童處決殺人犯 「8萬人圍觀」全球震怒

