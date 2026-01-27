死刑犯歐陽榕爆器官衰竭病逝！ 曾架女建商分屍10袋震驚全國

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

死刑犯歐陽榕曾在2003年犯下震驚全國的女建商分屍案，日前因身體不適戒護就醫，傳出於25日因器官衰竭病逝。歐陽榕也是近年聲請死刑釋憲者之一；隨著他身亡，我國目前仍有35名死刑定讞、尚未執行的受刑人。

死刑犯歐陽榕2003年犯下震驚全國的女建商分屍案，近日傳出已病逝。（圖／翻攝畫面）

歐陽榕與被害的盧姓女建商為租客關係。盧女經常借錢給他，未料2003年4月21日兩人見面後，歐陽榕對盧女下藥並帶回租屋處殺害，之後還佯裝盧女仍活著，向家屬勒索1200萬元，後來降為800萬元。

案發後，歐陽榕將盧女分屍成10袋，棄置於高雄山區竹林及垃圾集中區。警方最後僅找回4袋，其餘被運至垃圾焚化爐焚化。歐陽榕被警方鎖定逮捕後，起初否認犯行，後在偵訊中突破心防，承認殺人。

司法程序方面，歐陽榕遭最高法院更六審判處死刑。案件曝光後，他亡妻的家人也曾出面指控其妻女皆離奇身亡，歐陽榕並獲得超過600萬元保險賠償，質疑死因不單純，但檢警調查後因證據不足作罷。歐陽榕被判死後多次循司法途徑救濟，並主張自己未殺人、遭羅織罪名；如今傳出病逝，也讓外界再度關注死刑釋憲與未執行死囚的人數現況。

