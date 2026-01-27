死刑犯-1！死囚歐陽榕獄中病逝 分屍女恩人仍喊冤聲請釋憲

歐陽榕帶警方回到棄屍現場。（圖／警方提供）

曾是知名紙廠的加工處副處長歐陽榕1999年因失業、投資失敗，向建商女總經理盧金惠承租店面經營咖啡店，隔年關門之後，盧金惠多次用5、6位數的錢資助他。沒想到，歐陽榕卻在2003年因借鉅款被拒，將她殺害、肢解並分屍成10袋後棄屍，還向家屬勒贖1200萬元；他2011年六審仍判死刑，隨後一直被關押在高雄看守所至今，而他近日因身體不適戒護外醫，並傳出25日病逝。

歐陽榕曾是某知名紙業的加工處副處長，離職後炒股失利、被親戚倒債，甚至還欠地下錢莊數百萬元；盧金惠因為信任他、相信他只是時運不好，因此自2000年開始每個月都給他數萬至十幾萬元。

廣告 廣告

2003年3月，歐陽榕向盧金惠借大筆資金遭拒，4月21日以邀她出遊的名義將她約出來、載往鳥松鄉住處後殺害，接著分屍再分裝成10大袋，並丟在不同地方。當天盧金惠家人找不到她而報警，怎料隔天歐陽榕打電話向其家屬勒索1200萬元；被警方逮捕後，他起初否認犯案，辯稱聽說盧金惠失蹤才想藉機騙錢。

歐陽榕之後才坦承用FM2迷昏盧金惠，勒斃她後再用事先準備好的剪刀、鐵鎚、菜刀等工具分屍，除了警方從影片中看到的2袋屍體，是丟在女友住處的垃圾集中區外，還有4袋丟在垃圾桶，另外4袋隨便丟在山區。

經多年審理後，歐陽榕2011年六度被判處死刑，隨後一直被關押至今。他這過程曾多次透過司法管道提出救濟，喊冤當年法官硬是以「不詳方法殺人」對他量刑，近年也成為死刑釋憲聲請人之一。根據《鏡報》報導，歐陽榕近日因身體不適戒護外醫，並於25日因器官衰竭病逝。

事實上，台灣已定讞但尚未被槍決的死刑犯原有36位，歐陽榕病逝後，目前待執行死囚剩35人。而台灣最近一次執行死刑記錄為2025年1月，執行對象是殘忍殺害前女友與其母親的黃麟凱。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

後起獨秀1／劉書彬花35萬大整修又要換！ 新立委苦等她喬好才能搬

男子「死而復生」！剛辦完喪禮他竟回來了 家屬嚇壞掘墓查真相

媽媽不易2／女團成員罹患罕見病 產後「陰道流出糞便」