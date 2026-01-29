死刑釋憲後首例判死翻盤！梁育誌姦殺馬國女改判無期

殺害馬國女大生兇嫌的梁育誌。資料照。翻攝臉書



高雄男子梁育誌5年前在高雄市擄走就讀長榮大學的馬來西亞籍鍾姓女學生，涉嫌性侵後以繩圈勒斃被害人，並棄屍山區。案件歷經多次審理，一、二審均判處死刑，高雄高分院更一審亦維持死刑，成為死刑釋憲後首例判死案件；但最高法院再度撤銷發回。高雄高分院更二審今（1/29）早宣判，認定梁仍具教化可能性，逆轉改判無期徒刑。

判決指出，案發當晚鍾女獨自沿台鐵高架橋返校途中，梁育誌趁其落單將人擄走，強行性侵後以繩圈勒斃；犯案後，梁育誌在現場抽菸，將鍾女遺體拖上車，在高雄、台南一帶繞行，並取走鍾女錢財購物，甚至以其手機抵充加油費，直到隔日下午3時才將遺體棄置於高雄阿蓮區大崗山路旁。

廣告 廣告

去年1月，更一審合議庭認定梁育誌具「性衝動結合暴力犯罪」特質，再犯風險極高，認有不得已必須剝奪其生命、使其永久與世隔離之必要，一致判處死刑並褫奪公權終身，成為死刑釋憲後首例判死案件。

量刑理由指出，梁育誌案發前生活並非走投無路，與家人同住、經濟尚可，車貸亦有家人協助，且持有職業大客車駕照，具備穩定謀生能力，卻因追求高薪主動離職，最終陷入經濟壓力；梁自述稱「車貸還不出來、生不如死，死前不想留下遺憾」，因此犯下擄殺性侵案。

梁育誌被依強制性交殺人、強制性交未遂及遺棄屍體等罪起訴，一、二審及更一審法院均認為，梁犯案對象鎖定落單女性，具高度再犯風險，且否認殺人、未見悔意，手段殘忍，屬「最嚴重犯罪」，因此判處死刑，期間並經凱旋醫院及嘉南療養院鑑定，均指出梁再犯可能性高，更一審也認定梁育誌具反社會型人格障礙，難以矯治。

不過，最高法院審理後認為，梁事先準備「上吊結」是否足以認定為預謀殺人仍有疑義，且嘉南療養院鑑定報告指出，梁對犯案遠因有一定反思，未完全排除矯治可能性；更一審在再犯風險的論述上亦出現前後不一致情形；鑑於死刑須符合最嚴密法律標準，最高法院撤銷判決並發回更審。

高雄高分院更二審合議庭審酌後，認定梁育誌仍具教化可能，且不構成預謀殺人，依強制性交殺人罪改判無期徒刑，並褫奪公權終身；另就強盜罪判處有期徒刑8年，全案仍可上訴。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

陳菊請辭監察院長獲准 近況曝！傳中風影響說話功能...高醫回應

檳榔炸彈噴滿車！停車慘遭突襲 動機成謎警擴大追人

蕭美琴首度助選！左楠激戰區張以理看板亮相引關注