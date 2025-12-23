死前剩39元！張文金流曝母匯近百萬 計畫「無逃亡」

台北市 / 綜合報導

警方持續追查台北捷運站及誠品南西隨機攻擊案，犯嫌張文多次在網路購買13把利器，預謀1年半。而他的資金來源幾乎都來自媽媽，犯案前戶頭僅剩39元。警方表示，張文1年半前開始買作案工具，而他縝密的計畫中，並沒有規劃逃亡。

拿著一袋紙袋，看似就像顧客，張文案發前一天，獨自一人到誠品南西5樓，查看能否上頂樓，接著走到諮詢台詢問，能否到頂樓拍聖誕樹，卻被拒絕。計畫得如此縝密，甚至早就完成場勘。

當天現場，19日台北車站和誠品南西，發生隨機攻擊，造成多人死傷，犯嫌張文當時，攜帶的大量作案工具，有的還放在租屋處和旅館，這些全是透過網購。

台北市刑大大隊長盧俊宏說：「張嫌總共有13把長短刀，其中3把長刀，分別以新台幣2300到2700的價格購入，另外有10把短刀，是在今年4月分3次購入。」

早在113年到今年4月，他在網路上分批購買，多達13把利器花了約1萬5千元，再到超商或是平台店到店取貨，但沒收入的他錢又從哪來，張文有4個帳戶，只使用郵局，戶頭僅剩39元，而警方查出，他的媽媽112年3月，從匯入45萬元，去年底也曾再匯10萬，之後每季給3到6萬元生活費，沒工作的張文就靠媽媽長期金援。

台北市刑大大隊長盧俊宏說：「他從112年年底到今年10月，家屬有匯入大概新台幣37萬元，作為他的資助。」明細收入來源媽媽從112到114年，共計匯入37萬，而張嫌從保全公司離職後就沒收入，在台北租屋，一個月就要1萬7千元，為了購買作案工具，還花了超過6萬元，計畫籌備一年半時間，警方懷疑他最後規劃，也沒打算逃亡，將持續追查動機。

