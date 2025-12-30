死前曝「真實心情」！曹西平發文喊：沒有什麼事情是過不了

娛樂中心／彭淇昀報導

資深藝人曹西平29日晚間在家中猝逝，享壽66歲。昨日凌晨3時43分曹西平在臉書粉專「曹西平直播同樂會」發文，附註心情「覺得正面積極」，內文寫道「半退休的日子對我來說很平靜很放空，幫孩子煮煮菜有時間到店裡走走逛逛，跟老鐵粉拍拍照、聊聊天，沒有什麼事情是過不了的，氣歸氣日子依然還是要繼續走下去」。網友得知其噩耗感到震驚與不捨。

曹西平淡出演藝圈後，以經營飾品店為生。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平近幾年漸漸淡出演藝圈，積極經營社群平台，經常發文、和網友互動，也喜歡分享處世態度、對時事的看法等等，擁有多個粉專包括「曹西平的粉絲愛團」、「曹西平直播同樂會」等等，且幾乎每天都會更新。

曹西平淡出演藝圈後，以經營飾品店為生，最近熱愛分享自己做的料理，29日凌晨3時43分發布最後一篇貼文，照片是白色盤子裡放著一顆光滑的水煮蛋，內文寫下，「有責任感的人才會焦慮，做什麼事情都是認真拼命，這就是責任感，因為你知道你不是一個人而活，是你身旁很多人需要ㄧ起活，大家需要ㄧ起賣命向前行沒有藉口的，也偷懶不得」。

曹西平坦言，很多人問怎麼可以在演藝圈走這麼久？他則回答堅持啊，「不堅持就是放棄了，機會就是留給準備好的人，沒有才藝只有關係你也走不了多久，因為永遠就是那樣子，得了獎又如何？永遠都突破不了自己，也成不了大咖，因為就是沒有氣場、沒有氣勢，擺不出檯面來」。

曹西平感慨，「半退休的日子對我來說很平靜很放空，幫孩子煮煮菜有時間到店裡走走逛逛，跟老鐵粉拍拍照、聊聊天，沒有什麼事情是過不了的，氣歸氣日子依然還是要繼續走下去，對自己的父母盡孝問心無愧，對身邊的人盡力的去付出奉獻，不需要很多人了解你在做什麼，自己知道身邊的人知道、喜歡你的人知道，就足夠了」。

傳出噩耗的19個小時前才發布該篇文章，讓不少網友感到震驚與不捨，「一路好走，哨子千萬別忘記了」、「四哥您快出來罵人！說一切都是假的…拜託」、「四哥，一路好走」。

