死前最後求生！蘆洲老夫妻徒手擋逆子開山刀 雙手滿是刀痕慘死家中

社會中心／新北報導

逆子廖聰砍死雙親後逃亡，最終仍被逮。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區爆發一起令人髮指的逆倫雙屍命案。廖姓男子（67歲）與許姓妻子（75歲），18日被發現陳屍於租屋處，身中數10刀慘死。檢警勘驗遺體發現，夫妻倆手部皆有嚴重的防禦性刀傷，顯示生前曾絕望地徒手抵擋逆子廖聰賢的瘋狂砍殺。這對靠賣蔥油餅維生的老夫妻，最終仍不敵獨子凶殘攻勢，倒臥血泊身亡。警方已於19日晚間在新莊逮捕廖嫌。

據了解，死者廖姓夫妻倆平時以販賣蔥油餅為生，並以每月1萬元租金承租該處。案件之所以曝光，是因為死者夫妻每週日都有前往許女妹妹家喝茶聚會的習慣，但18日當天卻遲遲未現身。許女妹妹當天上午10時許致電聯繫不上，心覺有異，隨即聯繫廖男的陳姓表妹前往查看。陳女抵達現場後，在門外聽見屋內手機鈴聲大作卻無人應答，於是找來鎖匠破門，赫然發現夫妻倆倒臥客廳血泊中，已無生命跡象。

砍死父母逆子的正面照（紅框）。（圖／翻攝自神壇臉書專頁）

警方獲報後立即封鎖現場進行採證，經檢警初步相驗，夫妻2人死狀淒慘，共身中37刀且刀刀見骨，顯見兇手殺意堅決。其中廖男傷勢集中於後腦、左手及左手肘，約有10多處刀傷；許女的背部、後腦及雙手也有10多處刀傷。最令人痛心的是，鑑識人員在2名死者的手部、手肘及手臂內側，均發現了多處密集的「防禦性刀傷」。這意味著夫妻倆在遇害當下意識清醒，面對至親持刀揮砍時，曾出於求生本能舉起雙手試圖格擋利刃，經過一番垂死掙扎仍難逃死劫。

警方調查指出，兇手正是夫妻倆的獨子廖聰賢，而廖嫌在犯下滔天大罪後，隨即逃離現場並切斷聯繫。新北警方獲報後成立專案小組，調閱大量監視器畫面追緝，鎖定其逃亡路線。最終於19日晚間6時許，循線在新莊區一處巷弄內將這名弒親逆子壓制逮捕，全案將依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送法辦。

