死去的記憶攻擊我！《馬之王子殿下》再次掀起台網友熱議，馬蹄帥哥壁咚你能扛住嗎？

最近在台灣社群平台 Threads 上，一款名為《馬之王子殿下》（うまのプリンスさま）的手機遊戲意外的再次掀起討論。該作以極具衝擊性的「人面馬身」設定聞名，網友分享的遊戲截圖中，是一名長相帥氣的帥氣，但他的頭部以下卻是馬匹的身體，不只能在跑步機上健身，甚至還能穿圍裙手持菜刀切蔥做菜。這超現實又獵奇的畫面，讓網友驚呼：「好可怕」、「不知道該哭還是該笑」貼文在社群上瘋傳。

這已經是近 10 年前的老遊戲。（圖源：うまのプリンスさま）

其實這是一款由日本開發商 USAYA 推出的乙女戀愛養成遊戲，最早在 2016 年問世，曾經推出過中文版。故事描述生活忙碌的現代女性，在牧場邂逅了一匹長著帥哥臉的馬，進而展開一段跨越物種的奇妙同居生活。遊戲玩法主要為休閒放置類型，玩家需通過點擊畫面中的道具來推進關卡，而這位「馬王子」則會展現出更多擬人化的荒謬行為，憑藉著讓人想要吐槽的劇情與強烈的視覺衝擊，當年就曾爆紅過。

雖然《馬之王子殿下》目前已經無法在台灣的 App Store 或 Google Play 應用商店下架（僅剩日本地區，或是第三方網站可以下載），但 Threads 上的原 PO 表示自己是透過「卡 Bug」的方式，因為以前下載過才能重新下載並進入遊戲。這篇貼文也意外釣出許多資深玩家，紛紛留言表示這是自己「國小死去的記憶」、「人生第一款乙女遊戲」、「?? 原來這是真實存在的遊戲…？！我一直以為他只是一個梗圖..」，對於能再次看到這款荒唐卻又充滿回憶的作品感到相當懷念。但也有一部分網友較為年輕，根本沒有看過這東西：「聽過賽馬娘但沒想過有賽馬男」、「不敢想像如果賽馬娘也這樣會發生什麼事」、「續約的時候⋯電信行沒跟我說會看到這個」