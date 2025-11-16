死命賴「對號座」不願補票 婦人連兩天大鬧自強號

鐵路警察強制將婦人，從車廂內一路拖到車外。（圖／Threads@yingshrsung授權提供）





搭火車怕噪音，也怕有人大鬧！台鐵自強號，同一名婦人連接兩天都在火車上大鬧！明明買錯車票，卻霸佔座位，遭鐵警強制拖下車，有眼尖網友發現，竟然是同一人，連續兩天上演同樣脫序戲碼，不少乘客紛紛喊出應該要有乘客黑名單制度，但台鐵並沒有執法權，只能交給鐵警處理。

鐵路警察強制將婦人，從車廂內一路拖到車外，場面一度混亂。15號在新竹車站，婦人明明買了斗六到台北的區間票，卻硬闖對號座的自強號176車次，還不肯補票，就是死命賴著，最後被依《鐵路法》送辦，眼尖民眾發現這和14號大鬧自強號的是同一人。

占位婦人vs.警方（11／14）：「你們幹嘛，（我們幫妳處理啊），幹嘛我不要啊，我不要啊，救命啊救命啊。」

用超高分貝大喊救命連續17次，台鐵新自強號145車次，14號晚間上演離譜占座鬧劇，55歲的劉姓婦人買錯車票，卻耍賴硬坐在對號坐上不肯離開，列車長好說歹說她就是講不聽。

占位婦人vs.警方（11／14）：「救命啊救命啊。」

根據比對，婦人手上拿的是同款提袋都有英文字母，上衣也都穿著淡藍色黑色褲子，配備黑墨鏡跟藍口罩，幾乎沒有更換衣物，連續兩天搭錯車強占位，一連兩天情緒失控大鬧自強號，不少旅客呼籲，台鐵應設置黑名單拒載制度。

企公：「我們沒有公權力，那旅客的舉止裡面來講的話，我們沒有嚇阻，所以說我們有跟鐵路警察，再做溝通。」

台鐵強調，已經在研擬增派人力計畫，只是據統計，台鐵近7個月來，已經發生至少9起員工遭暴力攻擊事件，包含在新烏日站、瑞芳站，兩度發生站員跟民眾衝突事件，第一線早已疲於奔命。

台鐵產業工會秘書長朱智宇：「過去鄭光遠董事長，所就職的高鐵公司，在每一台的列車，都有增聘保全的時候，那為什麼反而到了台鐵，在安全上面就可以這樣？。」

脫序乘客頻頻出現，礙於法規台鐵沒有執法權，只能事後靠鐵警收場，加上車票並無實名制，情理應該禁止法令卻綁死，制度若沒滾動調整，下回恐怕防不勝防。

