死囚少1人！撕票分屍女建商 死囚歐陽榕病逝

即便被判死，在監獄等15年卻沒執行，最後在獄中器官衰竭不治，但對家屬和社會而言，壞人不就應該要有制裁嗎？死囚再少一人，涉及2003年高雄鳳山女建商撕票案的死囚歐陽榕，25日病逝，獄方說他本身就有糖尿病，病情控制不佳，23日就醫狀況危急，最後惡化身亡，而歐陽榕死亡後，目前台灣死刑定讞，等待執行死囚還有35人。

他就是殺人分屍的死刑犯歐陽榕，在2011年遭判刑定讞後，關在高雄第二監獄等待槍決執行，但是他卻在25日因為多重器官衰竭病逝於醫院，死囚歐陽榕本身就有糖尿病，檢方認定是糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭。

高雄第二監獄副典獄長張漢明：「1月23日，上個禮拜五，他有看我們機關監內門診，醫生評估他的狀況不好，當天就把他戒送至國軍左營總醫院，24日以後他的病況就急轉直下，一直到25日家屬有到醫院，來簽署放棄同意書，25日當天中午左右，心臟就停止死亡。」

而歐陽榕原本是知名紙廠加工處副處長，離職後因投資失利，向地下錢莊借錢背負千萬債務，死者盧金惠是在地建商，曾多次資助他，但是他在2003年4月，開口商借鉅款遭拒絕，恩將仇報設局將盧金惠誘騙至租屋處勒斃，同時將遺體肢解成10袋棄屍，事後還向家屬勒贖1200萬元，警方當年在死者頭七時破案。

時任台中地檢署檢察官鄧藤墩：「肉票沒有安全的回到家裡，終究是個缺憾，但是這個歹徒沒有逍遙法外，也是我們身為法律人，所要維持的最基本的職責。」

歐陽榕只承認棄屍不說殺人細節，最高法院於2011年維持更六審，判處死刑定讞，他則在獄中多次喊冤，指法院未釐清具體殺人手法就判死，他也是2024年死刑釋憲案的聲請人之一，盧金惠的哥哥不斷得打官司，幫妹妹申冤，但是他等不到歐陽榕行刑就過世了，而歐陽榕病逝死囚名單減少一人，目前仍有35人等待執行。

