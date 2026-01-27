死囚歐陽榕病逝！綁架撕票高雄女建商 死刑定讞15年未執行

橋頭地檢署證實，曾犯下撕票案的死囚歐陽榕日前已病逝。（圖：溫蘭魁攝）

2003年犯下震驚全台的高雄盧姓女建商遭撕票案的死刑犯歐陽榕，2011年被判處死刑定讞後，關在高雄第二監獄，傳出日前已經過世。橋頭地檢署今天（27日）證實，患有糖尿病的歐陽榕，因糖尿病酮酸中毒病逝。

橋檢指出，死囚歐陽榕本身有糖尿病病史卻未按時服藥，有戒護外醫的診斷證明，身上沒有可疑外傷，檢察官相驗後認定死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併發急性腎衰竭。

橋檢表示，家屬對此沒有意見，檢察官1月26日已開立相驗屍體證明書交給家屬。

歐陽榕病逝後，我國等待執行的死刑人數再減1人，剩下35人。（溫蘭魁報導）