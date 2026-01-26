死囚歐陽榕驚傳獄中過世 殘殺女恩人分屍10袋！壞到6度判死

監獄。示意圖 ，取自Pexels



高雄男子歐陽榕因借錢遭拒，2003年犯下震驚全國的高雄女建商分屍案，將長期金援他的女恩人、一家建設公司盧姓女總經理殺害分屍，並分屍10袋後棄屍，還向盧家勒贖鉅款。2011年遭判死定讞。《鏡報》獨家報導，歐陽榕日前因身體不適戒護外醫，並於25日器官衰竭宣告不治。

死者盧姓女總經理，出身高雄鳳山望族，在家族經營的建設公司任職，歐陽榕向盧女承租店面經營咖啡店，二人結識，卻因歐陽榕經營不善關門。事後，盧女以朋友身分金援數萬到十數萬元給歐陽榕。

2003年4月21日，歐陽榕因為盧姓女子未繼續給予金錢資助，將其約至家中並浴室中殺害、分屍，冷血分屍成10袋，隨後棄屍；並且假裝被害人並未死亡，藉以打電話勒索被害人家屬1200萬元，最後被害人家屬識破，報案而被警方逮捕。

事實上，歐陽榕一開始並沒有認罪，直到警方在盧女「頭七」突破心防，提醒歐陽榕最好給盧女一個交代，否則夜晚恐遭怨靈纏身，他才坦承犯案，在鳥松棄屍地點，找到4袋屍塊，但其他6袋屍塊都已被垃圾車載往焚化爐焚化。

8次的判決中，6度判他死刑，2011年被判死刑定讞。這些年來，歐陽榕曾多次喊冤並透過廢死聯盟聲請釋憲。

