死因未公開！韓27歲甜美歌手金允雪爆死訊 最後留言曝光

韓國歌手金允雪今（9）日不幸過世，享年27歲。（圖／翻攝自Instagram／@yunseol.e）





曾參加南韓知名選秀節目《Sing Again 4》爆紅的27歲歌手金允雪，今（9）日驚傳不幸驟世，享年27歲。消息一出震驚韓國演藝圈，正值青春年華卻突然離世，讓大批粉絲相當心痛，不過目前家屬與警方都還沒有公開具體的死亡原因。

昔日戰友淚崩哀悼：她是個善良的人

根據《SBS NEWS》報導，死訊最早在網路曝光，金允雪好友貼出一張靈堂的照片，心痛地寫著「雪兒去了天堂，因為她的手機和電子設備都鎖住了，沒辦法直接發消息，才由我幫忙發在Instagram，希望大家能來陪陪雪兒，讓她去天堂的路上不孤單」曾和她一起錄節目的「Tacopy」樂團主唱金在國，也發文哀悼「和我一樣是6號歌手的金允雪去天堂了，她是一個非常善良的人，願她安息」

實力派嗓音轉戰TikTok累積高人氣

回顧金允雪的音樂路，她從小唱歌實力就很好，2013年還拿過選秀節目《Voice Kids》的冠軍，出道後陸續上過《看見你的聲音7》、《韓國好聲音2020》等節目，最近她把重心轉到TikTok平台，經常開直播、發唱歌影片和粉絲互動，甜美的歌聲累積了不少忠實粉絲。

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金允雪把重心轉到TikTok平台，甜美的歌聲累積了不少忠實粉絲。（圖／翻攝自Instagram／@yunseol.e）

金允雪把重心轉到TikTok平台，甜美的歌聲累積了不少忠實粉絲。（圖／翻攝自Instagram／@yunseol.e）

最讓粉絲不捨的是，兩天前剛好是金允雪TikTok帳號開通滿100天的日子。在她過世前兩天發出的最後一則留言裡寫下「我本來想在100天的午夜開播，但我實在鼓不起勇氣，其實我一直在糾結要不要進行100天的直播」這篇最後的留言也成了粉絲心中永遠的遺憾。

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