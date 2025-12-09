死因離奇！前一晚還在播新聞 泰35歲男主播陳屍家中

泰國8頻道35歲男主播納塔武特被發現陳屍家中，但前一晚還正常主持節目。（圖／翻攝自臉書／nattawut ponglangka ）





泰國8頻道新聞台男主播納塔武特（Nattawut Ponglangka）日前被發現陳屍家中，得年35歲。他在過世前一晚才照常上鏡主持節目。原本警方初步研判是心律不整造成猝死，但法醫毒物檢驗卻驗出體內含有致命劑量的氰化物（俗稱山埃）。

納塔武特生前是泰國8頻道的知名記者兼主播，曾獲多項媒體獎肯定。消息傳出後，許多觀眾與同事都難以置信。與他前一晚共同主持節目的主播薩拉瓦特（Sarawat Kijpani）也在社群貼出兩人的錄影合照，沉痛表示：「他只是睡著，卻再也沒有醒來。」

廣告 廣告

根據泰媒報導，案發當晚納塔武特錄完節目，約在凌晨2點回到住處，之後與同台同事及友人等5人一起在家中吃披薩、炸雞、麵條湯和餃子，邊吃邊聊天喝酒，氣氛看起來輕鬆愉快，一直待到清晨約5點，友人才陸續離開，其中一人則在客廳沙發睡著，之後才驚覺屋內發生憾事。

警方與法醫初步檢視遺體時，一度判定為心律不整等自然因素，家屬也原本準備辦理後事。不過，司法部中央法醫科學研究所後續完成的毒物檢驗報告顯示，納塔武特血液與胃部都檢出足以致命的氰化物濃度，研判足以在短時間內奪命，死亡原因因此出現重大變化，家屬也要求暫緩火化，盼釐清真相。

根據《曼谷郵報》報導，泰國警方近日約談一名男子，因調查人員在聊天紀錄中發現他疑似與納塔武特談論「提供氰化物」。警方傳喚他到警局說明，並進一步確認他是否與納塔武特的死因有任何關聯。目前仍未排除他殺或輕生等各種可能。

報導指出，警方已再次進入納塔武特的住處勘驗，重點尋找可能遺留的毒物來源與相關物證，包含是否有可疑白色粉末包裝、監視器畫面、手機與其他物品是否曾被移走或銷毀。同時，也對案發當晚在場的友人進行採樣與比對，包含DNA與指紋等資料，調查出完整的時間軸與接觸史。

東森娛樂關心您

吸食毒品，有害身心健康。



【更多東森娛樂報導】

●黃明志疑涉案！謝侑芯猝逝大馬飯店 家屬首曝3大訴求

●黃志明泰國意外猝逝！台玉女歌手發聲哀悼 揭雙方8年情誼

●醫美網紅驚傳涉毒！喊冤「被閨密弄」 再爆她廣發裸照

